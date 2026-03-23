No es un partido cualquiera. Ganar da vida… y continuidad. Empatar o perder aumenta la incertidumbre y puede conllevar a un frenazo en seco con consecuencias.

Junior, que afronta este juego fuera del ‘grupo de los ocho’, recibe este martes 24 de marzo, en el estadio Romelio Martínez, al Atlético Bucaramanga, el equipo menos goleado de la Liga I-2026 (solo le han anotado seis goles en 11 partidos jugados). Dato no menor.

Con la paciencia del ‘juniorismo’ al límite, los rojiblancos tendrán que ingeniárselas para superar al ‘Leopardo’, el único invicto del campeonato (cuatro triunfos y siete empates).

¿Y cómo hacerlo? Volviendo a las raíces. ‘El Tiburón’ hará modificaciones. Volverá al único hombre en punta y recaerá todo su ingenio en los extremos, que volverán a ser importantes en el equipo de Alfredo Arias. Así como el semestre pasado cuando obtuvieron la undécima.

Para esa labor fueron escogidos Cristian Barrios y Joel Canchimbo, que tendrían en esta oportunidad el apoyo de Jannenson Sarmiento, que oficiaría como ‘10’, como el creativo, como ese enlace entre mediocampo y ataque. Todos ellos respaldados por Juan David Ríos y Jesús Rivas desde la primera línea de volantes. Ambos con tareas asignadas, cumpliendo con un libreto que ya les trajo réditos a los rojiblancos el semestre anterior.

Para ese único hombre en punta hay tres opciones, descartando a Guillermo Paiva, baja por lesión. Las tarjetas que se pondrán sobre la mesa son las de Luis Fernando Muriel, Carlos Bacca y Teófilo Gutiérrez, este último con las opciones más altas de ser titular.

Posibles formaciones.

Y atrás, también habrá cambios. Vuelve Jhomier Guerrero a la banda derecha. Se mantiene Yeison Suárez por izquierda. Y en el centro, tres opciones para dos lugares: Lucas Monzón —que llega a este juego con lo justo—, Jermein Peña —que vuelve tras cumplir sus dos fechas de sanción— y Daniel Rivera.

El Bucaramanga de Leonel Álvarez llega a este duelo sin derrotas en el casillero, pero con una ‘empatitis’ —ocho igualdades— que hoy lo tienen con los mismos 19 puntos de Junior, cerrando el ‘grupo de los ocho’.

El balance de los últimos cinco duelos entre Junior y Bucaramanga en Barranquilla favorece claramente al ‘Tiburón’, con cuatro victorias y un empate. Pero este duelo, que se podrá ver por Win y Win Sports+, refleja una realidad distinta que Junior tendrá que afrontar.