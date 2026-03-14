Se nubló un poco el panorama de Junior. La paz y tranquilidad del campeón se volvió tormenta en un abrir y cerrar de ojos. El empate 1-1 ante Alianza de Valledupar y la derrota 4-0 ante Atlético Nacional, pero sobre todo la forma en que se presentaron ambos resultados, sacaron truenos, rayos y centellas de las tribunas del estadio Romelio Martínez.

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Durante la semana arreciaron las críticas a la defensa, al mediocampo, a la delantera y al cuerpo técnico en cabeza de Alfredo Arias, quien aceptó el mal tiempo y se mostró sereno y sin temores.

“Yo no le tengo miedo a nada. A esta altura de mi vida no le temo a la tormenta. Soplen fuerte, bien fuerte, yo no le temo a la tormenta porque soy la tormenta. Me críe desde pequeño en la tormenta”, aseguró Arias en la rueda de prensa posterior a la lacerante caída ante los verdes.

Pero para lidiar estos tormentosos días y retomar la calma en las aguas del ‘Tiburón’, Arias necesita más que fortaleza, debe vencer a Fortaleza FC, este domingo, a partir de las 8:30 p. m., en el Romelio, en la undécima fecha de la Liga I.

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Ganar es el único interruptor para apagar el huracán y no quedar a la deriva en el torneo local. Ya se acerca el comienzo de la Copa Libertadores y las posibilidades serán mejores si antes el equipo llega a puerto seguro en la competencia doméstica.

Una derrota ante ‘los Amix’ pondría en serio riesgo de naufragio el barco capitaneado por Arias y oscurecería mucho más el horizonte a nivel local e internacional.

El entrenador uruguayo no contará con Jermein Peña, expulsado infantilmente ante el club verde, ni con Yimmi Chará, lesionado ante ese mismo adversario. Tampoco con Guillermo Celis y Kevin Pérez, quienes continúan en departamento médico.

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Daniel Rivera y Jánnenson Sarmiento ingresan en lugar de Peña y Chará en la lista de 20 jugadores concentrados. También vuelve a aparecer entre las opciones Jesús Rivas, ausente frente a Nacional por molestias musculares. El paisa toma el lugar de Fabián Ángel, cuyo desempeño resultó discreto ante los ‘Verdolagas’.

Lo más probable es que Juan David Ríos y Jesús Rivas (o Harold Rivera) integren el onceno estelar como volantes de primera línea. A la defensa retornará seguramente Yeison Suárez como lateral izquierdo. Su cupo entre los 20 concentrados es el que deja Jhomier Guerrero, que sale por decisión técnica.

Teófilo Gutiérrez podría jugar desde el pitazo inicial acompañando a Luis Fernando Muriel en el ataque. Cristian Barrios y Joel Canchimbo serían los extremos. Guillermo Paiva y Carlos Bacca estarían en el banco de emergentes.

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Fortaleza, dirigido por el bogotano Sebastián Oliveros, marcha en la posición 11 de la Liga, con 14 puntos, solo dos menos que Junior, séptimo con 16.

La escuadra capitalina, que suma tres triunfos, cinco empates y dos derrotas, es dura de vencer. Tiene mucha dinámica y velocidad en su joven nómina.

Así las cosas, no está garantizada la calma, hay que jugar bien y luchar con todo para salir de la tormenta.

Posibles formaciones de Junior y Fortaleza para el partido de la jornada 11 de la Liga I 2026.

Los antecedentes más recientes en este duelo

La última vez que Junior y Fortaleza FC se enfrentaron fue el 8 de noviembre de 2025 en el estadio de Techo en Bogotá, y el partido terminó empatado 1-1.

José Enamorado puso a ganar a los ‘Tiburones’ y Emilio Aristizábal concretó la paridad.

El más reciente compromiso entre ambos en Barranquilla se presentó el 16 de mayo de 2025, en el estadio Metropolitano. En esa ocasión los rojiblancos se impusieron 2-1 con anotaciones de Carlos Bacca, de penal, y Didier Moreno. Aristizábal igualó parcialmente para ‘los Amix’.