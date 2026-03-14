Protagonismo total. Luis Díaz sale en casi todas las escenas trascendentales del partido que Bayer Leverkusen y Bayern Munich igualaron 1-1, este sábado en el BayArena, en la jornada 26 de la Bundesliga de Alemania.

Leer también: Bayer Leverkusen 1, Bayern Munich 1: gol y expulsión para Luis Díaz

El colombiano perdió una pelota que derivó el gol de Aleix García, al minuto 6, que puso a ganar al conjunto local, pero convirtió el tanto que significó el empate definitivo cuando el cronómetro marcaba 69.

El extremo guajiro pecó y rezó antes de que resultara expulsado en una jugada que ha generado algo de controversia en territorio alemán. Corría el minuto 84 cuando Luchito cayó en el área adversaria tratando de eludir al cancerbero Janis Blaswich.

Sin embargo, el árbitro del juego consideró la acción un ‘piscinazo’, le mostró la segunda amarilla al ex-Junior y lo expulsó del partido.

¡PILETAZO Y ROJA PARA LUCHO! LUIS DÍAZ VIO LA SEGUNDA AMARILLA Y SE FUE EXPULSADO POR SIMULAR ESTA FALTA ANTE LEVERKUSEN. ¡INSÓLITO, BAYERN MUNICH SE QUEDÓ CON 9 JUGADORES!



📺 Mirá la #Bundesliga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/94FTrGzp3m — SportsCenter (@SC_ESPN) March 14, 2026

Minutos antes había sido amonestado por una acción de juego peligroso. Levantó la pierna tratando de bajar una pelota que picó alto y peinó con sus taches a un jugador del Leverkusen.

Leer también: Góber Briasco, campeón con Junior en 1993 y 1995, está en UCI tras sufrir infarto

Esta imprudencia, por sí sola, le pudo causar la tarjeta roja. No obstante, el juez central lo perdonó. Después, al caer en el área pidiendo penalti, el réferi no tuvo contemplación y lo sacó del juego.

Díaz se fue protestando por el cartón rojo, aunque las imágenes de televisión le daban la razón al árbitro. No se aprecia claramente una infracción del guardameta.

Empero, algunos aficionados del Bayern afirman que el árbitro no debió sancionar simulación porque Díaz se tropezó consigo mismo en medio de la acción. Aseguran que no hubo penal, pero tampoco intento de engaño del futbolista.

How is it a dive??? pic.twitter.com/ghFJPgQQbA — vinsen kamil (@Jack_Hilnes) March 14, 2026

De todas formas, la realidad es que las imágenes respaldan muchísimo más la decisión del árbitro. Al tropezar su pierna derecha con la izquierda, Luchito empieza a descender y pone su extremidad inferior diestra en la del portero. Hay un contacto que no es producto de una falta de Blaswich.

Leer también: “Lo más bonito de jugar la Copa Libertadores es enfrentar a los grandes, y para mí Junior está en esa élite”: César Farías

En todo caso, Bayern terminó jugando con nueve hombres porque Nicolas Jackson ya había sido expulsado por una terrible falta contra un rival, en el minuto 42.