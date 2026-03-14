Fue un partido repleto de emociones para Luis Fernando Díaz. El colombiano fue el gran protagonista en el empate 1-1 del Bayern Munich ante el Bayer Leverkusen, este sábado, por la jornada 26 de la Bundesliga de Alemania.

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El guajiro perdió el balón en el campo rival y el cuadro local aprovechó para anotar. Luego anotó gracias a un buen pase de Olise y minutos después se fue expulsado por doble amarilla luego de una simulación en el área.

El Leverkusen se puso con ventaja pronto, en el minuto 6, con un remate cruzado dentro del área de Aleix García, a pase de Patrick Schick, en una jugada que se había iniciado con una recuperación de pelota de Cullbreath.

Después el Leverkusen se plantó bien en defensa, marcando en zona, ante un Bayern que tenía la pelota y la hacía circular buscando abrir espacios para llegar al área.

LUCHO DÍAZ LA PERDIÓ Y EL LEVERKUSEN NO PERDONÓ: el español Aleix García le puso el broche de oro a la contra y marcó el 1-0 ante Bayern Munich. ¿Era falta sobre el colombiano en el inicio de la jugada?



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En el minuto 9 hubo una buena llegada con un remate desviado de Nicholas Jackson a pase de Josip Stasinic desde la mitad del campo, en el 22 Jackson volvió a intentarlo con otro disparo demasiado centrado y en el 24 Luis Díaz chutó por encima de la portería desde una buena posición.

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El Leverkusen buscaba sus ocasiones al contragolpe, pero todo apuntaba a que en cualquier momento podía llegar el empate del Bayern. En el minuto 26 el VAR anuló un gol de Jonathan Tah tras comprobar que el balón le había pegado en un codo antes del remate, tras una falta lanzada por Joshua Kimmich.

En el 42 el partido dio un giro cuando el Bayern se quedó con diez hombres después de que Jackson fuera expulsado con roja directa por una dura falta a Terrier, que se quedó en el vestuario tras el descanso por lesión.

La expulsión cambió la dinámica del partido y el Leverkusen empezó a tener más presencia en la mitad contraria.

¡REGALITO EN EL FONDO Y EL GUAJIRO LO APROVECHÓ! Lucho Díaz recibió la asistencia de Olise y con toda su clase, marcó el 1-1 del Bayern Munich vs. Leverkusen.



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El equipo local tuvo ocasiones para aumentar la ventaja. En el minuto 58, Maik Tilmannn remató ligeramente desviado en una buena jugada de contragolpe y en el 59 el meta del Bayern, Sven Ullreich, le ganó un mano a mano a mano a Schick.

Kane entró en el minuto 61 y su primera acción terminó en la red del Leverkusen, pero el gol fue anulado, otra vez por mano en la jugada previa.

El Bayern, pese a la inferioridad numérica y al peligro que generaba el Leverkusen, siguió generando jugadas de ataque y en el minuto 69 encontró el empate por medio de Luis Diaz, que aprovechó un pase de Michael Olise.

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El partido era parejo, con momentos de presión del Leverkusen en la mitad contraria y ataques rápidos del Bayern. Sin embargo, tuvo otro punto de inflexión cuando el conjunto bávaro perdió un hombre más en el minuto 82.

Luis Díaz fue expulsado por doble amarilla. La primera fue por una falta a Aleix García y la segunda por simular un penalti.

Tras la expulsión, al Bayern sólo le quedó resignarse a una batalla defensiva tratando de salvar al menos un punto y en el segundo minuto del tiempo añadido por primera vez en el partido una decisión del VAR favoreció al Bayern cuando anuló un gol de Jonas Hofmann por un fuera de juego milimétrico.

¡PILETAZO Y ROJA PARA LUCHO! LUIS DÍAZ VIO LA SEGUNDA AMARILLA Y SE FUE EXPULSADO POR SIMULAR ESTA FALTA ANTE LEVERKUSEN. ¡INSÓLITO, BAYERN MUNICH SE QUEDÓ CON 9 JUGADORES!



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El Bayern logró mantener el empate hasta el final ante un Leverkusen volcado en ataque que no encontró el gol de la victoria.