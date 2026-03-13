Las oportunidades hay que aprovecharlas. En el fútbol, como en la vida, no se puede dejar pasar el tren de la felicidad y eso es precisamente lo que espera Jánnenson Sarmiento: encarrilarse en la titular de Junior y en el camino de la victoria.
El volante y extremo barranquillero, ausente en la lista de convocados en el empate 1-1 ante Alianza de Valledupar y en la derrota 4-0 ante Atlético Nacional, en ambas por decisión técnica, retornará al grupo de concentrados para el compromiso frente a Fortaleza FC, mañana, a partir de las 8:30 p. m., en el estadio Romelio Martínez.
Sarmiento, de opacas actuaciones en su primer semestre con el club de sus amores, a excepción de la victoria 2-1 ante América, donde ingresó más enchufado y se hizo notar, recibirá una nueva oportunidad para demostrar las condiciones técnicas y buen rendimiento que exhibió en el Unión Magdalena.
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Otra de las caras nuevas dentro del grupo de jugadores que afrontará la escuadra capitalina es Daniel Rivera. ‘El Cacha’, que ha sido paciente y trabajador a la espera de un nuevo chance para saltar a la cancha, ingresará en lugar de Jermein Peña, quien deberá pagar dos fechas de sanción por su expulsión ante los verdes.
El técnico Alfredo Arias estaría pensando en alinear al siguiente onceno: Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Jean Pestaña, Lucas Monzón, Yeison Suárez (quien retorna a la titular tras ser excluido del juego ante Nacional); Harold Rivera, Juan David Ríos; Joel Canchimbo, Guillermo Paiva, Cristian Barrios; Luis Fernando Muriel.