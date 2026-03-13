Las oportunidades hay que aprovecharlas. En el fútbol, como en la vida, no se puede dejar pasar el tren de la felicidad y eso es precisamente lo que espera Jánnenson Sarmiento: encarrilarse en la titular de Junior y en el camino de la victoria.

El volante y extremo barranquillero, ausente en la lista de convocados en el empate 1-1 ante Alianza de Valledupar y en la derrota 4-0 ante Atlético Nacional, en ambas por decisión técnica, retornará al grupo de concentrados para el compromiso frente a Fortaleza FC, mañana, a partir de las 8:30 p. m., en el estadio Romelio Martínez.

Sarmiento, de opacas actuaciones en su primer semestre con el club de sus amores, a excepción de la victoria 2-1 ante América, donde ingresó más enchufado y se hizo notar, recibirá una nueva oportunidad para demostrar las condiciones técnicas y buen rendimiento que exhibió en el Unión Magdalena.

Otra de las caras nuevas dentro del grupo de jugadores que afrontará la escuadra capitalina es Daniel Rivera. ‘El Cacha’, que ha sido paciente y trabajador a la espera de un nuevo chance para saltar a la cancha, ingresará en lugar de Jermein Peña, quien deberá pagar dos fechas de sanción por su expulsión ante los verdes.

El técnico Alfredo Arias estaría pensando en alinear al siguiente onceno: Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Jean Pestaña, Lucas Monzón, Yeison Suárez (quien retorna a la titular tras ser excluido del juego ante Nacional); Harold Rivera, Juan David Ríos; Joel Canchimbo, Guillermo Paiva, Cristian Barrios; Luis Fernando Muriel.