Alerta en el mundo Junior. Góber Briasco, campeón con los rojiblancos en 1993 y 1995, se encuentra en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica La Misericordia, de Barranquilla, luego de sufrir un infarto el miércoles anterior en Magangué, Bolívar, donde reside.

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El exlateral derecho, oriundo de Camarones, La Guajira, se encontraba haciendo una actividad física cuando empezó a sentir un fuerte dolor en la espalda inicialmente. Luego la molestia se le trasladó al pecho e inmediatamente fue trasladado a una clínica en territorio magangueleño.

Ahí le brindaron la atención médica, lo estabilizaron y lo remitieron a la capital del Atlántico, donde será sometido a un cateterismo.

Su esposa y sus hijos acompañan a Góber en medio de esta difícil situación que puso en riesgo su vida.

“Está bien. Yo hablé con su esposa y lo están atendiendo. Están esperando que le hagan todo lo que le tienen que hacer, ella y sus hijos lo vienen acompañando”, dijo el exfutbolista Víctor Danilo Pacheco, en diálogo con EL HERALDO.

El crack de Suan, Carlos ‘el Pibe’ Valderrama, Iván Valenciano, Oswaldo Mackenzie, José María Paco, Alexis Mendoza y Luis Grau, entre otros, fueron algunos de los compañeros que Briasco tuvo en el glorioso Junior de los años 90.

Archivo Góber Briasco y sus compañeros de Junior antes del partido ante Colo Colo en la Copa Libertadores de 1994.

En esa década, con Briasco como marcador derecho, los ‘Tiburones ganaron dos estrellas y estuvieron a un solo penalti de avanzar a la final de la Copa Libertadores 1994.

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Aunque no era un dechado de virtudes técnicas, Briasco se destacó en Junior con su coraje y entrega en cada partido. Con garra y carácter logró compensar sus falencias y mantenerse en la titular del equipo, a pesar de que constantemente le traían jugadores para hacerle competencia, y no era de los preferidos de la afición.

Recientemente, el 21 de febrero, Pacheco, Valderrama y otros destacados exjugadores estuvieron en Magangué acompañando a Briasco en un partido de leyendas.

Cortesía Víctor Danilo Pacheco, Edison Domínguez, Carlos 'el Pibe' Valderrama y Góber Briasco, durante un partido amistoso en Magangué.

‘El Pibe’ publicó un video en el que aparecía con Góber cantando una canción de champeta del hijo del exlateral guajiro, Yaider Briasco.