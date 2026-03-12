Bajo un sol inclemente y con la brisa caliente que suele abrazar las tardes cartageneras, el estadio Jaime Morón León abrió sus puertas para mostrar su nueva y reluciente cara. El escenario deportivo, casa histórica del fútbol heroico, está prácticamente listo para convertirse en el hogar temporal del Junior en la Copa Libertadores 2026.

La visita, encabezada por el alcalde Dumek Turbay y el director del Instituto Distrital de Deporte y Recreación, Campo Elías Teherán, permitió recorrer cada rincón del estadio mientras se siguen ultimando detalles para recibir el torneo de clubes más importante del continente.

En las tribunas, en los pasillos y en el propio terreno de juego se percibe el movimiento de obreros y técnicos que trabajan contrarreloj para que todo esté listo cuando el ‘Tiburón’ empiece su travesía internacional.

Con capacidad para 18 mil espectadores, el Jaime Morón ha sido objeto de una serie de intervenciones que buscan ponerlo a la altura de los grandes escenarios del país. La administración distrital entiende la magnitud del reto y también la oportunidad que representa para la ciudad. Por eso ha invertido en mejoras que van desde la iluminación hasta los camerinos, pasando por la silletería, los parqueaderos y los alrededores del escenario deportivo, que ahora cuentan con un cerramiento pensado para reforzar la seguridad de los aficionados.

El césped, uno de los puntos clave para la disputa de los partidos internacionales, también ha sido intervenido. Aunque ya luce en buen estado, tendrá un último trabajo de adecuación tres semanas antes del debut de Junior en la fase de grupos, buscando que el equipo barranquillero encuentre un terreno de juego en óptimas condiciones.

Uno de los cambios más notorios se aprecia al mirar hacia lo alto. Allí se empieza a levantar la nueva torre de iluminación que complementará el sistema lumínico del escenario. Tayron Torres, director de obras, explicó que se instalarán 100 luminarias con tecnología de punta, distribuidas entre el mástil y la sobrecubierta de la tribuna occidental. “Vamos a estar en igualdad de condiciones con los estadios de mejor iluminación en Colombia. Antes de finalizar el mes tendremos la torre levantada y las luminarias instaladas. Es un sistema de iluminación de punta, el mismo que se usa en los grandes estadios del mundo”, aseguró.

A estas mejoras se suman la remodelación de los camerinos, la instalación de una segunda pantalla gigante y diversas reparaciones estructurales que buscan darle mayor comodidad al espectáculo deportivo. Todo pensado para que Junior se sienta como en casa y pueda concentrarse únicamente en lo que ocurra dentro del campo.

“Nosotros no pretendemos compararnos con el estadio Metropolitano, pero Junior se encontrará en Cartagena con un estadio digno y a su altura”, afirmó el alcalde Turbay durante el recorrido, consciente de que el torneo continental pondrá los ojos del fútbol sudamericano sobre la ciudad.

El mandatario también dejó claro el compromiso de la ciudad con este reto deportivo. “Queremos estar a la altura de la responsabilidad y que el estadio le brinde todas las garantías para que la parte futbolística la puedan desarrollar de la mejor manera”, expresó Turbay.

Para el mandatario, la presencia de Junior en Cartagena es mucho más que fútbol. Es una vitrina internacional para mostrar la ciudad, su gente y su capacidad para albergar grandes eventos deportivos. “Queremos que la parte logística de Cartagena frente a hotelería, desplazamientos y garantías para los hinchas esté al 100%. Somos sede de grandes eventos y estamos entrenados para que esto salga bien”, explicó.

Entre esos hipotéticos visitantes hay uno que despierta una ilusión especial: el Flamengo, club en el que milita el cartagenero Jorge Carrascal. “Es un jugador especial para la ciudad. El cartagenero se siente muy identificado con él, es un personaje al que queremos recibir acá”, comentó Turbay, quien reconoce que la llegada de un club de ese calibre sería un atractivo enorme para la afición local, pero igual la ilusión es grande para recibir a cualquier equipo que le toque a Junior en el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, el próximo jueves 19 de marzo. Ahí estará Dumek Turbay y una comitiva cartagenera acompañando a la delegación de Junior, en Asunción.

Mientras tanto, en el Jaime Morón el tiempo corre y las obras avanzan. Entre martillos, escaleras, cables y césped recién cuidado, Cartagena se prepara para vestirse de gala. Porque, si todo marcha como está previsto, en pocos meses el viejo coloso de la Heroica dejará de ser solo el estadio de los cartageneros para convertirse, al menos por un tiempo, en la casa del Tiburón en la Copa Libertadores.