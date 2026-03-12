La clasificación de Deportes Tolima a la fase de grupos de la Copa Libertadores dejó una noche de celebración en Ibagué, pero también un episodio polémico tras el pitazo final del compromiso frente a O’Higgins.

Leer también: Claudio ‘Chiqui’ Tapia comparece ante la justicia en Argentina

El protagonista del incidente fue el preparador de arqueros del conjunto chileno, Federico Elduayen, quien agredió al entrenador pijao, Lucas González, en medio de la tensión que se vivió luego de la eliminación del equipo visitante.

El equipo tolimense selló su clasificación al imponerse 2-0 en el estadio Manuel Murillo Toro, resultado que le permitió remontar la serie tras la derrota 1-0 sufrida en el partido de ida en Chile. Con ese marcador, el conjunto ‘vinotinto y oro’ avanzó con un global de 2-1 y aseguró su presencia en la fase de grupos del torneo continental.

Sin embargo, la celebración se vio empañada por un altercado que se desató una vez terminado el encuentro. En medio de los reclamos y el ambiente caldeado propio de una eliminación internacional, Elduayen se acercó al DT del Tolima y lo terminó agrediendo, generando un conato de bronca entre miembros de ambos equipos.

La cobarde agresión de Federico Elduayen, preparador de arqueros de O'Higgins, a Lucas González al término del partido.



Pudo acabar muy mal si había respuesta de los miembros del equipo local.



📹 @tolimaplay pic.twitter.com/s0f1qo0WA3 — Julián Capera (@JulianCaperaB) March 12, 2026

La situación provocó una rápida reacción de jugadores y cuerpos técnicos que intentaron separar a los implicados para evitar que el conflicto pasara a mayores. El árbitro del encuentro, el brasileño Anderson Daronco, intervino en el incidente y decidió expulsar al entrenador del Tolima por su participación en la trifulca posterior al partido.

Leer más: Presidenta de México descarta “suspensión del Mundial” y dice que hay “bajo riesgo de terrorismo”

Como consecuencia de esta decisión arbitral, González no podrá dirigir en el inicio de la fase de grupos de la Libertadores mientras se conoce la sanción que podría imponer la Conmebol por los hechos ocurridos al término del compromiso.