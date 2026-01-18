Luz verde para gozar. Mientras la reina del Carnaval, Michel Char Fernández, anoche estableció, dispuso, exigió, mandó, proclamó, declaró, impuso, ordenó y decretó abiertas las tradicionales fiestas, Alfredo Arias, entrenador de Junior, le dará rienda suelta al fútbol y poder goleador de su más rimbombante fichaje, Luis Fernando Muriel.

Leer también: Leipzig 1, Bayern 5: Luis Díaz no sabe lo que es perder en Alemania

La ciudad pasará de la Lectura del Bando al debut de Luis Fernando, cuando los ‘Tiburones’ se enfrenten al Deportes Tolima, este domingo, a partir de las 6:20 p. m., en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en la primera jornada de la Liga I 2026.

Muriel ya tiene todos sus papeles en regla y podrá ser de la partida que revivirá la final de la Liga II 2025, en la que los rojiblancos se impusieron 4-0 (en el global) al Vinotinto y Oro, con una maravillosa y crucial actuación de José Enamorado, autor de dos goles.

Ya sin Enamorado, que fue transferido al Gremio de Brasil, pero con la presencia de Muriel, que por fin cumple el sueño de jugar en el equipo de sus amores, Junior saldrá en busca de sus primeros tres puntos ligueros y a comenzar con pie derecho su defensa del título.

Leer también: En video: José Enamorado hizo sus primeras gambetas en el Gremio y participó en un gol

Alfredo Arias, después del empate 1-1 ante Santa Fe, el jueves pasado en el primer partido por la Superliga, señaló que Muriel tiene un comprensible sobrepeso por el largo período sin jugar un partido oficial. La última vez que entró en acción fue el 22 de octubre de 2025, cuando eliminaron al Orlando City de la MLS Cup al perder 3-1 ante Chicago Fire.

“Un jugador como Muriel lo querría tener para ayer, pero no llegaron los papeles todavía, y él viene de una inactividad”, decía Arias el jueves, después que el delantero tomasino había sido presentado a la afición en el entretiempo del partido de la Superliga.

“Ya le hicimos los análisis y tiene exceso de peso, lógicamente porque está sin competir. Tenemos que cuidar que la desesperación no nos lleve a cometer un error y lastimemos al jugador. Lo primero que tiene que hacer un entrenador y un preparador físico es no lesionar a un jugador”, agregó el uruguayo, que de todas formas dejó claro que él quería contar con el atacante lo más rápido posible y que todo estaba sujeto a lo que observara en sus primeros entrenamientos y a la llegada del certificado de transferencia internacional (CTI), que ya fue recibido.

“Depende más de eso que del deseo mío”, aclaró.

SE MUERE POR JUGAR

Afortunadamente toda la documentación requerida está gestionada. Arias concentró a Muriel y seguramente jugará unos minutos ante Tolima.

Leer también: Tribunas norte y sur del Metropolitano estarán cerradas para Junior vs. Tolima

Sus deseos de estrenarse en el club que lleva en el corazón, y del que hizo parte durante su niñez en las divisiones menores, son inocultables.

“Tengo pocos entrenamientos en las piernas, pero bien, Creo que las ganas y el deseo que tengo de jugar están por encima de todo eso, y seguramente que si me hacen correr 120 minutos dentro de esa cancha, lo voy a hacer. Deseando ya vivir ese debut, que llegue rápido”, comentó Muriel el jueves en una entrevista con EL HERALDO.

Leer también: “Tengo pocos entrenamientos en las piernas, pero las ganas y el deseo de jugar están por encima de todo”: Luis Muriel

El autor de más de 100 goles en el fútbol europeo comenzó a entrenar con Junior el jueves en la mañana, un día día después de que se confirmara oficialmente, a través de redes sociales, su vinculación.

El ariete atlanticense, de 34 años de edad, tiene enormes posibilidades de jugar porque es el único delantero natural con el que cuenta Arias aparte de Teófilo Gutiérrez, que actualmente es más un creativo que un finalizador.

Carlos Bacca continúa en su recuperación y Guillermo Paiva tiene que pagar dos fechas de sanción por su expulsión en el partido de la final ante Tolima, en Ibagué.

CRISTIAN BARRIOS TAMBIÉN

Aparte del estreno de Muriel, el juniorismo podría vivir el debut del defensor Jean Pestaña y del volante Juan David Ríos, quienes estaban convocados al duelo de la Superliga, pero finalmente no pudieron aparecer en planilla porque les faltaba el transfer.

Así mismo el extremo barranquillero Cristian Barrios, quien este sábado entrenó por primera vez con el equipo y de inmediato fue convocado para estar en el banco de emergentes.

Leer también: Junior oficializa la contratación de Cristian Barrios y lo llevará al banco ante Tolima

Kevin Pérez, ex-pijao, y Jannenson Sarmiento, otros de los refuerzos incorporados para la temporada 2026, ya jugaron en el compromiso contra Santa Fe.

EL SUBCAMPEÓN Y SU MONEYBALL

Tolima no presenta flamantes fichajes y apeló, según su técnico Lucas González, a un modelo austero, “pero efectivo” como el de Moneyball, la película protagonizada por Brad Pitt, inspirada en el libro Moneyball: The Art of Winning an Unfair Game, del periodista Michael Lewis, publicado en 2003.

“Fichar con análisis de datos, un poquito intentando hacer lo de la película Moneyball. Es cómo tú intentas fichar jugadores que estén mal valorados por el mercado, de reserva o de segunda división, y sacarle el máximo rendimiento en primera división”, explicó González en diálogo con Win Sports.

Leer también: Lucas González intenta en el Tolima un ‘Moneyball a la colombiana’

Edward López y los barranquilleros Elan Ricardo y Luis ‘el Chino’ Sandoval, un canterano de Junior marcado por antecedentes de indisciplina, son los nombres más reconocidos entre las nuevas caras del subcampeón de Colombia.

Esta nueva edición del duelo de la reciente final será, ahora sí, el último partido en el estadio Metropolitano antes de someterse a una ampliación de su aforo y a una remodelación general.

Así las cosas, son varios los atractivos en este inicio de temporada. El más importante es que el campeón tiene un debut que ilusiona. Ya saben de quién es.