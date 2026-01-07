En un fútbol colombiano donde históricamente los fichajes han estado marcados por el nombre, la trayectoria y la intuición, el Deportes Tolima intenta recorrer un camino distinto: reclutar con análisis de datos, eficiencia y sentido estratégico, aun cuando el presupuesto no permite competir en igualdad de condiciones con los equipos más poderosos del país. De la mano con la data, aquella palabra que caricaturizaron en la época de César Farías en el Junior. Al estilo Moneyball. Al menos eso es lo que dice el técnico de los ‘Pijaos’, Lucas González.

El timonel bogotano expresa abiertamente la referencia. Pone sobre la mesa este concepto que ya forma parte del lenguaje del deporte moderno, aunque no se aplica mucho por estos lares.

“Fichar con análisis de datos, un poquito intentando hacer lo de la película Moneyball. En cómo tú intentas fichar jugadores que estén mal valorados por el mercado, de reserva o de segunda división, y sacarle el máximo rendimiento en primera división”, explicó el entrenador, consciente de la brecha económica que puede existir entre algunos equipos en el campeonato local.

“Aquí están los equipos que más presupuesto tienen y tú estás por acá. Y tienes que intentar competir a ese nivel”, agregó González en diálogo con Win Sports.

Vamos a ver cómo le sale esta apuesta de Moneyball al profe Lucas. La probabilidades de fracaso son altísimas https://t.co/ovld3bOcTq pic.twitter.com/TitU0hU7Q4 — Juan José Osorio (@totetolima) January 6, 2026

El concepto de Moneyball surge precisamente de ese escenario desigual. A comienzos de los años 2000, en las Grandes Ligas de Béisbol de Estados Unidos, los Atléticos de Oakland —una franquicia de bajo presupuesto en ese entonces— desafiaron el orden establecido bajo la dirección de su gerente general, Billy Beane, quien decidió priorizar el análisis estadístico y los datos de rendimiento por encima de la intuición tradicional del scouting.

La historia fue plasmada en el libro Moneyball: The Art of Winning an Unfair Game, del periodista Michael Lewis, publicado en 2003, y alcanzó difusión global con la película Moneyball (2011), protagonizada por Brad Pitt. Desde entonces, el término se convirtió en sinónimo de ganar con menos, pero mejor, optimizando recursos y detectando jugadores subvalorados por el mercado.

Ese mismo principio es el que Lucas González intenta trasladar al contexto del fútbol colombiano, con las particularidades que implica el balompié criollo.

En ese marco, el Tolima comenzó a incorporar futbolistas que responden más a criterios de rendimiento, encaje táctico y proyección, que al peso del cartel. Bajo esa lógica, según González, llegaron el defensor Jan Angulo, proveniente de Llaneros FC; los extremos Kelvin Flórez, desde Fortaleza, y Edward López, procedente de Independiente Santa Fe; además del delantero Luis ‘el Chino’ Sandoval, con pasado reciente en el Independiente Medellín. Son apuestas que buscan maximizar el rendimiento en primera división de jugadores que no figuraban entre los más cotizados del mercado.

El proceso, como en todo modelo de reconstrucción, también implicó salidas. El arquero uruguayo Cristopher Fiermarín regresó a Defensa y Justicia de Argentina; Kevin Pérez continuó su carrera en Junior; Samuel Velásquez retornó a Atlético Nacional; Marlon Torres volvió al América de Cali, mientras que Jáder Quiñones permanece actualmente sin equipo.

Tolima aparece como un terreno fértil para este tipo de apuestas porque está lejos de los grandes centros mediáticos y sin la presión que ello implica.

En ese contexto, el Moneyball criollo de Lucas González no puede ser una copia exacta del modelo estadounidense, que cuenta con departamento y especialistas en data, sino una adaptación a la realidad local, donde los datos comienzan a disputar espacio a la intuición y al pasado del jugador.

Deportes Tolima, en la primera temporada con González como DT, llegó a la final de la Liga II. Perdió el título (4-0 en el global) ante Junior.