El título y estribillo de la famosa salsa de la Orquesta La Terrífica, que reflexiona sobre el paso del tiempo y los cambios impredecibles de la vida, le viene como anillo al dedo a Jean Pestaña. El defensa central hace poco más de un mes luchaba con todo para eliminar a Junior y meter al América en la final de la Liga II.

En medio de esas batallas, en las que sostuvo un ardoroso mano a mano con Guillermo Paiva, Pestaña admitió quejándose que “la voz de Teo Gutiérrez pesa con los árbitros” y que por eso Wílmar Montaño había validado su gol en contra que significó el 1-1 para los ‘Tiburones’ frente a los ‘Diablos Rojos’, el pasado 23 de noviembre, en la segunda fecha del cuadrangular semifinal A.

Pestaña y sus compañeros decían que la pelota no había entrado en su totalidad y que Omar Bertel la había rescatado en la raya. Ya después, a través de un video de un fanático americano, se confirmó que el balón traspasó totalmente la meta de gol.

Y mucho tiempo después, Pestaña se encuentra a punto de compartir armoniosamente con Paiva y de gozar de las ‘influencias’ de Teófilo.

“Sí, así como dice la canción, ‘como da vueltas la vida’. La última vez que vine me putearon todo, porque en ese partido (Junior 2, América 1, el 4 de diciembre en el Metropolitano, en el cuadrangular semifinal), yo estuve en tribuna (por sanción), jejeje… pero yo sé que esas con cosas del fútbol”, expresó Pestaña en diálogo con El Bordillo, en su llegada a Barranquilla este martes a primera hora.

Pestaña, que renunció al Deportivo Pereira por incumplimientos en unos pagos, tenía una oferta para seguir en el cuadro escarlata, donde se encontraba cedido a préstamo por los ‘Matecañas’, y su nombre se rumoró como una posibilidad para reforzar al Atlético Nacional, pero finalmente él y su esposa, la periodista barranquillera Juliana Fábregas, optaron por tomar la alternativa que brindaba la escuadra caribeña.

“Yo quería llegar aquí. Con mi familia lo meditamos y tomamos la mejor decisión. Mi esposa es de aquí y queremos la mejor compañía para nuestro hijo, sentirnos como en casa”, expresó el zaguero.

El chocano, de 28 años de edad, sabe que llega a un club con jugadores de calidad y experiencia. “Claro, como todo equipo grande tiene un buen plantel, lleno de jugadores campeones. Ojalá me pueda sumar a ese gran plantel y cumplir con las expectativas”.

Luego de superar los exámenes médicos, Jean Pestaña será presentado formalmente por la institución rojiblanca. Antes de que llegue ese momento, el jugador envió un mensaje a la afición del ‘Tiburón’. “Aquí tienen un trabajador más, un hombre honesto que espera dar lo mejor. Y nada, que nos apoyen para que, Dios mediante, volvamos a salir campeones”.