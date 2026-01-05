Era inevitable. La magia de José Enamorado encantó a los hinchas de Junior y a varios equipos de América que se fijaron en él y cotizaron su precio.

Leer también: “Con ganas de devorarme el mundo, como si estuviera comenzando apenas en el fútbol”: Carlos Bacca

Las gambetas, amagues, fintas y goles con los que llevó a los ‘Tiburones’ hacia su undécima estrella, atrajo miradas de varios clubes del continente y grandes posibilidades de marcharse al exterior.

Sin embargo, el Gremio de Porto Alegre fue el más firme interesado y el que terminó poniendo el dinero que le pidió Junior para trasferirlo: 3 millones de dólares, la cifra pactada en su cláusula de recisión.

Inicialmente la escuadra brasileña había hecho una oferta que no llenó las expectativas de la dirigencia rojiblanca, pero se presentó la segunda propuesta y todo se acordó felizmente.

Leer también: Ríos, Sarmiento y Kevin Pérez, tres caras nuevas en primer día de pretemporada de Junior

“Ya eso está definido en un 95 %, faltan unos pequeños detallitos que estamos resolviendo, pero ya empezó el intercambio de documentos”, expresó una fuente del club rojiblanco a EL HERALDO.

Desde el entorno de representación del jugador, encabezado por Helmut Wenin, de la empresa Colombiagol, se corroboró la información.

Wenin también es accionista del Real Cartagena, que posee un 40 % de los derechos económicos del habilidoso jugador. Junior le había comprado el 60 %.

Leer también: “Hay que superar lo que se hizo el año pasado”: Yimmi Chará

Así las cosas, ‘el Tiburón’ recibirá un 1,800.000 dólares en sus arcas, mientras el cuadro heroico percibirá en su cuenta 1.200.000.

Lo malo es que el conjunto rojiblanco pierde una pieza clave en su andamiaje ofensivo. Enamorado fue vital en la consecución del título en la Liga II 2025. Convirtió tres goles en la serie final frente al Deportes Tolima, un doblete en el choque en Barranquilla y un tanto en el compromiso de vuelta en Ibagué.

Se marchará dejando una huella indeleble en el equipo, con dos títulos de Liga. Ya había sido campeón en la Liga II 2023, en la que también brilló en los momentos cumbres.

Enamorado mejorará ostensiblemente su salario en territorio brasileño, donde los presupuestos que se mueven son muy superiores a los de la Liga colombiana.

Leer también: “Lo que más quiero es seguir en Junior”: Jermein Peña

El futbolista atlanticense ya tenía claras las enormes posibilidades que existían de pasar al exterior, este lunes en la mañana cuando fue abordado por los periodistas en las afueras de la sede administrativa de Junior.

“Estamos a la espera. En estos días sabremos lo que nos depara el futuro”, manifestó el extremo cuando le preguntaron sobre sus expectativas para este 2026.

Enamorado habló brevemente en medio de la enorme y desordenada nube de periodistas, aficionados y curiosos que lo rodeaba. Incluso lo atropellaron un poco en el comienzo del diálogo con la prensa. El jugador tomó con serenidad y amabilidad la situación.