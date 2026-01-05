Yimmi Chará regresó con optimismo al primer día de trabajos de Junior para la temporada 2026, luego de confirmar su continuidad en el club, tras firmar un nuevo contrato por un año.

El mediocampista y capitán destacó el ambiente que ha encontrado en el plantel y la forma en que se viene conformando el equipo de cara a los nuevos retos. “Contento de volver, la verdad que el equipo se está armando muy bien”, expresó el jugador, quien se mostró motivado por lo que viene.

Con la mira puesta en el nuevo año, Chará aseguró que el objetivo es elevar el nivel mostrado en la temporada anterior, especialmente tras el título conseguido en el segundo semestre.

“Creo que hay que superar lo que se hizo el año pasado. El equipo en los dos semestres fue muy diferente, y gracias a Dios en el segundo se logró el título, que era lo que todos deseábamos. Ahora el reto es seguir ganando”, afirmó.

Sobre su renovación, explicó que siempre tuvo la intención de continuar en la institución. “Yo estaba esperando llegar a un acuerdo, a una negociación, ese era mi deseo. Siempre había dejado las puertas abiertas, porque quería continuar. Creo que lo que se hizo y lo que se ganó te motiva a seguir haciendo historia en el club. Ahora quiero jugar la Libertadores”, dijo.

Finalmente, el capitán señaló que el equipo mantendrá para este año la idea que los llevó al campeonato. “El profe va a jugar de la misma manera, no creo que vaya a variar mucho, y se está armando un equipo para hacernos más fuertes respetando esa idea de juego que nos llevó al título”, concluyó.