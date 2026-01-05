Jermein Peña inició un nuevo semestre con Junior cargado de motivación y expectativas altas, luego de haber conseguido en el torneo anterior su segundo título vistiendo la camiseta rojiblanca. El defensor samario se unió este lunes a los primeros trabajos de pretemporada del equipo, con la ilusión de seguir siendo pieza fundamental en el proyecto deportivo que afrontará el segundo semestre del año, marcado por retos locales e internacionales.

El zaguero no ocultó su entusiasmo por el grupo que se está conformando y por los objetivos trazados desde el inicio. “Las expectativas son buenas, porque se está armando un equipo para pelear en la Copa Libertadores, que es lo que se quiere”, señaló Peña.

En el balance del semestre anterior, el defensor destacó el ambiente interno que se vivió dentro del equipo, especialmente en una posición donde la competencia fue intensa. Peña compartió protagonismo con Lucas Monzón, Javier Báez y Daniel Rivera, una situación que, lejos de generar conflictos, fortaleció al grupo.

“Agradecido con todos, porque tuvimos una competencia muy sana. Todos nos fuimos felices, porque todos jugados. El compañerismo siempre existió”, afirmó, resaltando la armonía como una de las claves del éxito.

Los objetivos para lo que viene son ambiciosos y no dejan espacio para medias tintas. “¿Los objetivos? Quedar campeones de nuevo, ojalá ganar las dos Ligas del año, la Superliga, todo”, expresó Peña, consciente de la exigencia que implica defender el título y aspirar a múltiples trofeos en una misma temporada.

“Tengo muchas ofertas, han llegado de Turquía, Argentina y Brasil (…). Lo que más quiero es quedarme en Junior, soy muy agradecido, y ahora viene la Copa Libertadores, que es lo más importante”, dijo Jermein Peña. pic.twitter.com/ufV1jDB7gz — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) January 5, 2026

Dentro de ese calendario, la Superliga aparece como el primer gran desafío inmediato. “El primer objetivo es la Superliga y para nadie es un secreto que tenemos que ganarle sí o sí”, sostuvo con determinación.

En medio de este panorama deportivo, el nombre de Jermein Peña sigue despertando interés en el exterior. El propio jugador confirmó que continúan llegando propuestas desde otros mercados. “Sí, es la hora y todavía siguen llegando ofertas. Hay que seguir trabajando y seguir agradeciéndole a este club que siempre me ha dado muchas cosas. Hay ofertas de Turquía, Brasil y Argentina, pero todavía soy parte de Junior y soy un agradecido con Dios por eso”, manifestó.

A pesar de ese interés internacional, su deseo es claro. “Todavía faltan definir detalles (para definir su continuidad), pero lo que más quiero es seguir en Junior, porque ahora se viene la Copa Libertadores”, concluyó el defensor.