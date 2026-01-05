Carlos Bacca inició el año con ilusión y determinación, luego de un semestre complicado marcado por una grave lesión que lo mantuvo fuera de las canchas. El delantero porteño se presentó este lunes en la sede administrativa de Junior para realizarse los exámenes médicos de rutina, aunque su futuro en el equipo sigue siendo una incógnita.

“Con mucha ilusión, con muchas ganas, con muchos deseos, con ganas de devorarme el mundo, como si estuviera comenzando apenas en el fútbol, porque han sido seis meses jodidos, porque no he podido darle al club el talento que Dios me ha dado”, expresó un histórico Bacca, al que se le venció su contrato con el equipo rojiblanco el pasado 31 de diciembre.

Sobre su relación con el club y la posibilidad de continuar en Junior, el delantero fue cauteloso pero optimista. “Nosotros estamos bien, estamos haciéndonos los exámenes médicos y que sea lo que Dios permita”, dijo, reconociendo que todavía deben definirse detalles sobre su futuro inmediato.

La recuperación de la lesión ha avanzado, pero Bacca insiste en que todo depende de la valoración médica. “Esto no es de tiempo, falta lo que digan los médicos. Estamos en la fase importante, que es la de campo y a disposición del cuerpo técnico”, señaló, mostrando compromiso con su rehabilitación y con volver a aportar al equipo.

En cuanto al vínculo con el entrenador Alfredo Arias, el delantero explicó que por ahora no han hablado directamente sobre su continuidad, ya que el técnico estaba de vacaciones tras un semestre exitoso al frente del equipo.

“Estoy con ganas de devorarme el mundo, como si estuviera empezando en el fútbol”, dijo Carlos Bacca al llegar a la sede administrativa de Junior. pic.twitter.com/iREXDkJLYf — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) January 5, 2026

“No, ahora lo dejé que disfrutara de sus vacaciones, se lo merece. El profe Arias ha trabajado bien, recibió una lluvia de críticas, las aguantó y sacó al equipo campeón, así que merecía disfrutar de sus vacaciones. Sí, en todo el semestre tuve la posibilidad de hablar con él y siempre me manifestaba que quería contar conmigo, lástima que la lesión. Ahora estamos a la espera de ver qué va a pasar”, contó Bacca, dejando entrever la buena relación con el cuerpo técnico y la esperanza de integrar nuevamente al plantel en este primer semestre del año.

A pesar de las incertidumbres, Bacca mantiene la confianza y el entusiasmo de quien desea volver con fuerza a la cancha, dispuesto a aportar su talento y experiencia para los retos que tiene Junior por delante. ¿El ídolo seguirá vestido de rojiblanco? Solo el tiempo lo dirá.