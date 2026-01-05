Fin del receso. Junior comenzó la pretemporada para los tres compromisos que tendrá en este primer semestre de 2026: Superliga, Liga I y Copa Libertadores.

A las 7 de la mañana de este lunes empezó el desfile de jugadores en medio del enjambre de periodistas y aficionados en las afueras de la sede administrativa del club. Uno a uno fueron llegando los integrantes del conjunto caribeño para practicarse los exámenes médicos, el primer paso en el inicio de los trabajos.

Edwin Herrera fue el primero en llegar. Le siguieron Jesús Rivas, Jhon Navia, Daniel Rivera, Mauro Silveira, Guillermo Celis y Lucas Monzón, entre otros. En ese grupo inicial de jugadores que arribaron a la ‘Casa Rojiblanca’ se destacaron tres de las caras nuevas que tendrá el plantel en este nuevo año: el volante de marca Juan David Ríos, el volante ofensivo Jannenson Sarmiento y el extremo Kevin Pérez.

Orlando Amador/El Heraldo El cartagenero Kevin Pérez firmando sus primeros autógrafos a los seguidores de Junior.

Ríos, que llegó a la ciudad el domingo al mediodía y entregó sus primeras declaraciones a EL HERALDO, ratificó lo que tanto anhelaba “jugar en un equipo grande” y que dejará hasta la última gota de sudor en el terreno de juego. “Vengo a darla toda”, aseguró.

Pérez, asediado por las cámaras y los micrófonos, no tuvo más remedio que hablar antes de entrar a la sede administrativa. “Contento de estar aquí, esperando en Dios que las cosas salgan bien”, expresó el cartagenero.

El habilidoso jugador, que viene tras finalizar su contrato con el Deportes Tolima, no dio detalles de su vinculación. “Primero están los exámenes médicos”, afirmó.

Sarmiento, de su lado, prefirió el silencio y siguió raudo hacia el compromiso de presentar las evaluaciones médicas. “Contento, contento”, fue lo único que soltó a las cámaras.

Orlando Amador/El Heraldo Jannenson Sarmiento se detuvo brevemente al salir de la sede administrativa de Junior.

No obstante, al salir de la sede, tras las primeros exámenes, frenó un momento ante el requerimiento de los comunicadores sociales. Luego siguió junto a Ríos para continuar las pruebas de admisión.

Los tres serán presentados oficialmente por la escuadra tiburona si superan los exámenes médicos. Otra de las caras nuevas, el defensa central Jean Pestaña, que tiene un acuerdo de palabra con la institución caribeña, presentará las pruebas de rigor este martes.