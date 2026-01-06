Junior se mueve tan rápido como José Enamorado. Desde hace algunos días, cuando se hizo inminente la salida del habilidoso extremo atlanticense al Gremio de Porto Alegre (Brasil), la dirigencia del equipo comenzó gestiones en busca de un ‘plan B’, un jugador con características similares para reemplazarlo.

Leer también: Despídanse del gestor de la 11: José Enamorado pasará de Junior al Gremio de Brasil por 3 millones de dólares

No es tan fácil suceder a un jugador tan desequilibrante y escurridizo como Enamorado, pero si hay alguien que se le acerca, cada uno con sus virtudes y defectos, ese es Cristian Barrios, el barranquillero que venía jugando en el América, pero que toda la vida ha soñado con vestirse de rojiblanco.

El pequeñín extremo, hermano de Michael Barrios, futbolista que surgió en Uniautónoma FC, militó varios años en la MLS de Estados Unidos y ahora se destaca en el Once Caldas, es sin duda una de las mejores posibilidades en el mercado local para suceder a Enamorado.

Sus cualidades futbolísticas y su sentido de pertenencia con el club y por su ciudad natal lo convierten en una gran alternativa. Aparte es un jugador que el técnico Alfredo Arias siempre ha elogiado.

Leer también: Ríos, Sarmiento y Kevin Pérez, tres caras nuevas en primer día de pretemporada de Junior

“Ya no hay jugadores como Enamorado y Cristian Barrios, que dan espectáculo. Son escasos ese tipo de jugadores, hay que cuidarlos”, expresó el uruguayo que dirige a los ‘Tiburones’, en un par de ruedas de prensa.

Teniendo en cuenta todo eso, Junior puso sus ojos en él y se encuentra a punto de ficharlo adquiriendo sus derechos federativos y un porcentaje de sus derechos económicos.

Josefina Villarreal/El Heraldo Cristian Barrios en el partido de cuadrangulares finales entre Junior y América, en la Liga II 2025 en el estadio Metropolitano.

América no hizo fácil la negociación y solicitó una cifra alta para transferirlo, pero en el tira y jala se fueron poniendo de acuerdo los dos clubes. El extremo barranquillero se encuentra muy cerca de convertirse en ‘tiburón’.

Leer también: “Con ganas de devorarme el mundo, como si estuviera comenzando apenas en el fútbol”: Carlos Bacca

Aunque se ha expresado en versiones de la prensa caleña que la llegada de Barrios está atada a la cesión de Andrés Steven Rodríguez al América, la realidad es que la negociación es completamente independiente.

Los ‘Diablos Rojos’ desean contar con ‘Tití’ Rodríguez para reforzar su ataque, pero Junior no piensa en transferirlo hasta que no asegure una buena incorporación para la ofensiva.

Leer también: “Hay que superar lo que se hizo el año pasado”: Yimmi Chará

Barrios, de 27 años de edad, 1,62 de estatura y 64 kilogramos de peso, comenzó su carrera profesional en el Atlético FC, empezó a brillar en el Patriotas FC y tuvo buenos y regulares momentos en el América, donde, más allá de cualquier crítica, era el jugador más inquietante y peligroso.