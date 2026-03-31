Ya falta poco para que por fin cuente con todo su plantel. Ya es cuestión de días para que el entrenador Alfredo Arias pueda tener a su equipo completo para afrontar la Liga y, sobre todo, el comienzo de la Copa Libertadores.

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El timonel, que siempre ha tenido la baja de jugadores a lo largo del semestre, ya por fin puede respirar aliviado para el encuentro que tendrá Junior ante el Deportivo Cali, este viernes, a partir de las 8:30 p. m., en el estadio Romelio Martínez, por la jornada 15 de la Liga-I.

Ya entrenan a la par del grupo los jugadores Jean Pestaña, Guillermo Celis, Yimmi Chará y Guillermo Paiva, quienes se han perdido varios juegos del onceno rojiblanco por distintos problemas físicos.

Todos estarán a disposición del timonel para entrar en la convocatoria, en caso de que así lo desee el técnico. Hay que recordar que, en el caso de Celis, es el que más tiempo ha estado ausente debido que sufrió un esguince grado dos.

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Chará, por su parte, también sintió un problema en el tobillo, mientras que Pestaña y Paiva se lesionaron en la derrota ante Medellín y solo se han perdido los dos más recientes compromisos del equipo.

La mejor noticia, más allá de estar para el encuentro ante los caleños, el cual será vital para intentar quedar a un paso de la clasificación anticipada, es que Junior podrá tener a todos los jugadores para el juego ante Palmeiras, a excepción Déiber Caicedo, quien sigue recuperándose de su lesión del tendón de Aquiles y que no fue inscrito este semestre.

Este encuentro ya está a la vuelta de la esquina. Porque se realizará el próximo miércoles 8 de abril, a partir de las 7:30 p. m., en el estadio Jaime Morón, de Cartagena, por la primera fecha del Grupo F de la Copa Libertadores.

Monzón, en duda

La mala noticia que sí tiene el DT es que todavía no sabe si podrá contar o no con el defensor Lucas Monzón, quien ha venido jugando con un problema de rodilla desde el partido contra Medellín.

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Actuó contra Bucaramanga e Internacional de Bogotá, pero ante este último, por precaución, fue sustituido en el entretiempo por Daniel Rivera. Se espera su evolución de cara a este juego.

Con toda la pesada

Pese a que el juego ante Palmeiras ya está próximo, Alfredo Arias planea usar, en su mayoría, la nómina que ha venido jugando en los más recientes triunfos por la Liga-I.

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Eso sí, no se descarta que haya algún cambio (más allá del de Monzón si no alcanza a llegar) para darle descanso a futbolistas que ya tienen bastante carga de minutos y guardarlos para el cotejo copero.

Pero más allá de eso, el partido del viernes, ya con casi todo el plantel a disposición, será fundamental para Junior, que, en caso de ganar, quedaría a un solo paso de clasificar con anticipación a la siguiente fase del campeonato.