Con el faro futbolístico del inagotable Teófilo Gutiérrez, la chispa de Cristian Barrios, el brillo de Jesús Rivas y, principalmente, el fuego de todo el equipo, Junior espera tener la claridad futbolística para vencer al encopetado Palmeiras de Brasil, el miércoles 8 de abril, a partir de las 7:30 p. m., en el estadio Jaime Morón de Cartagena, en la primera jornada del Grupo F, de la Copa Libertadores de América.

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El panorama parece oscuro deportivamente hablando ante un rival de tanta inversión, trabajo y jerarquía, pero los dirigidos por Alfredo Arias esperan estar iluminados y comenzar con pie derecho la participación en el torneo continental.

El que sí tiene plenamente garantizada la mejor iluminación es el estadio Jaime Morón. El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, encendió el lunes en la noche las nuevas luminarias del escenario de ‘la Heroica’, que acogerá los partidos de local de los ‘Tiburones’ en la Libertadores.

El Jaime Morón 🏟 está listo para que ruede el balón del @JuniorClubSA - @Palmeiras por Copa @Libertadores ⚽️



HOY encendimos oficialmente el nuevo sistema de iluminación del estadio, duplicando su capacidad y garantizando condiciones de primer nivel para jugadores, hinchas y… pic.twitter.com/gTwTcFt0E1 — Dumek Turbay Paz (@dumek_turbay) March 31, 2026

“Encendimos oficialmente el nuevo sistema de iluminación del estadio, duplicando su capacidad y garantizando condiciones de primer nivel para jugadores, hinchas y transmisiones”, trinó orgulloso el burgomaestre del ‘Corralito de Piedra’ en su cuenta en X.

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“Pasamos de cerca de 100 luminarias a un sistema mucho más robusto, con una nueva torre de 40 reflectores y cobertura total en la cancha. Esto nos permite aumentar significativamente los niveles de iluminación, superando inclusive los estándares exigidos por la Conmebol”, explicó Turbay.

Cortesía La nueva pantalla gigante del estadio Jaime Morón, de Cartagena.

El estadio también estrenará una segunda pantalla gigante y lucirá bancos técnicos renovados. Así mismo los camerinos.

“Invertir en infraestructura deportiva tiene un poder de rentabilidad social incalculable. Que suene el primer pitazo de la ‘Gloria Eterna’ en Cartagena”, apuntó el alcalde.

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En la presentación de la nueva iluminación del escenario estuvieron presentes el periodista Campo Elías Terán, secretario de Recreación y Deportes de Cartagena, y Héctor Fabio Báez, gerente general de Junior.

“¡Súper! ¡Luz-día!”, exclamó Báez después que Dumek Turbay puso en ‘on’ la iluminación del escenario.

Cortesía Campo Elías Terán, Dumek Turbay, Héctor Fabio Báez y el periodista José Hugo Illera.

Junior jugará en Cartagena la Copa Libertadores ante el cierre del estadio Metropolitano Roberto Meléndez, que está siendo ampliado y refaccionado para recibir la final de la Copa Sudamericana 2026, el sábado 21 de noviembre.

Los rojiblancos, que integran el Grupo F junto a Palmeiras, Cerro Porteño (Paraguay) y Sporting Cristal (Perú), llegarán a Cartagena el lunes 6 de abril, chocarán con los brasileños el miércoles 8 y retornarán a Barranquilla el jueves 9.