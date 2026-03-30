Lástima. La representación colombiana en las Grandes Ligas se redujo a un solo pelotero: José Quintana, lanzador de Rockies de Colorado. Didier Fuentes fue enviado ayer a los Gwinnett Stripers, sucursal de los Bravos de Atlanta en la categoría Triple A.

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Un día después de debutar en la temporada 2026, el sucreño recibió la noticia de que lo mandaban a foguearse a la espera de una nueva oportunidad en la Gran Carpa.

Los Bravos ascendieron a cambio de Fuentes al serpentinero venezolano Martín Pérez, quien tiene mucha más experiencia que el colombiano.

Fuentes aprovechó la oportunidad que le dieron en la jornada dominical de Las Mayores y realizó una buena labor en la caída de los Bravos 4-1 ante los Reales de Kansas City, en el Truist Park, de Atlanta.

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En cuatro entradas, el pelotero más joven de todas Las Mayores toleró solo dos hits y una carrera. Dio un tiquete gratis y puso a cuatro hombres a abanicar la brisa. Su era quedó en 2.25.