La representación colombiana en las Grandes Ligas 2026 entró en acción. José Quintana y Didier Fuentes lanzaron en las derrotas de sus equipos, Rockies de Colorado y Bravos de Atlanta, en la jornada dominical.

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Quintana abrió el juego que los Rockies perdieron 4-3 ante los Marlins de Miami, en el loanDepot Park, en la ciudad de Florida. El zurdo trabajó durante cuatro innings y un tercio, y se fue sin decisión.

El nacido en Arjona, Bolívar, pero criado y hecho beisbolista en Barranquilla, permitió cuatro hits y dos carreras. Concedió cuatro bases por bolas y propinó dos ponches. Su efectividad quedó en 4.15.

El relevista Víctor Vodnik, que se empleó durante un acto, cargó con la derrota, mientras que Michael Petersen, que también estuvo en el montículo un episodio completo, se alzó con la victoria.

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El novato Owen Caissie, que entró como bateador emergente, marcó la diferencia con un jonrón en la parte baja del noveno inning. Xavier Sanoja, que había conectado un doble minutos antes, se encontraba en circulación. Con ese vuelacercas los de casa le dieron vuelta a la pizarra.

Captura de pantalla Didier Fuentes laboró en cuatro episodios completos. Tuvo un buen debut con los Bravos en la temporada 2026.

Fuentes, por su parte, aprovechó la oportunidad que le dieron y realizó una gran labor en la caída de los Bravos 4-1 ante los Reales de Kansas City, en el Truist Park, de Atlanta.

En cuatro entradas, el pelotero más joven de todas Las Mayores toleró solo dos hits y una carrera. Dio un tiquete gratis y puso a cuatro hombres a abanicar la brisa. Su era quedó en 2.25.

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La amargura de la derrota fue para el pitcher de la apertura, Grant Holmes. Seth Lugo, que laboró durante seis entradas y un tercio, saboreó el dulce sabor del triunfo para los Reales.