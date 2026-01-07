No sobran delanteros en el fútbol colombiano. Delanteros de los buenos, de esos que no perdonan, que tienen el olfato y el oportunismo para el gol. Eso es un don que no viene con todos. En medio del ocaso de una generación prolífica ý exitosa de artilleros, Radamel Falcao García, Carlos Bacca, Jackson Martínez, Teófilo Gutiérrez, Dayro Moreno, Hugo Rodallega y Adrián Ramos, entre otros, el balompié nacional ha quedado algo huérfano en esa posición.

No es que se encuentra un romperredes debajo de las piedras. No pululan. La irrupción reciente del samario Luis Javier Suárez (Sporting de Lisboa) con la camiseta de la selección Colombia y la constancia del ‘Cucho’ Hernández (Betis de Sevilla) en el fútbol español, son las alternativas que brindan esperanzas de cara al Mundial de 2026. Y el díscolo John Jáder Durán, del Fenerbahce de Turquía, si definitivamente se atempera.

El panorama en la Liga, de momento, no es distinto. Rodallega y Teófilo, con 40 años, todavía tienen dosis de fútbol y gol para aportar y en 2025 se coronaron campeones con Santa Fe y Junior, respectivamente. Dayro, otro cuarentón, la rompió con Once Caldas en la Liga y en la Copa Sudamericana. Bacca, que ahora tiene 39, llevó al ‘Tiburón’ al título de 2023. Ramos, ya con 39, continúa en el América.

No todos los días nace un Iván René Valenciano, el máximo anotador en la historia de Junior. Por eso esa clase de jugadores han dilatado tanto su carrera. No hay múltiples posibilidades para contratar y las mejores se salen de los presupuestos.

Así las cosas, por eso ha sido tan complicado para Junior conseguir un refuerzo para su ofensiva, al igual que a mediados de 2025, donde además estaba limitado con el cupo de extranjeros.

El mercado foráneo parece brindar una bajara de cartas más amplias, pero con más incertidumbres que certezas: Agustín Rodríguez, un delantero que ya pasó sin brillo por Santa Fe, ha sido uno de los nombres que se ha puesto sobre la mesa por sugerencia del entrenador Alfredo Arias.

También han estado en el sonajero mediático y de redes sociales el argentino Lisandro Azulgaray (35 años), el uruguayo-español Octavio Rivera (34), el argentino Luciano Pons (35 años) y el colombiano Jeison Medina (30).

Ninguno con el nombre y las condiciones de Luis Fernando Muriel, que a sus 34 años todavía tiene mucho fútbol para ofrecer al equipo de sus amores.

Archivo/ARCHIVO El Heraldo El tomasino Luis Fernando Muriel siempre ha soñado con jugar en el Junior, el equipo del cual es hincha.

El tomasino, que no oculta sus ganas de jugar por fin en la escuadra que lleva en su corazón y a la que perteneció en sus divisiones menores, posee aún un año de contrato con el Orlando City, de la MLS, que desea su cupo de jugador franquicia (una figura que se maneja en el fútbol estadounidense para cuatro futbolistas de cada equipo a los cuales se les puede pagar por encima de los límites establecidos).

Muriel llegó al equipo floridiano en 2024, procedente del Atalanta de Italia. En esa primera temporada disputó 33 partidos del torneo principal, 14 como titular, y logró cinco goles y siete asistencias.

El año pasado su producción aumentó y en 33 compromisos, 25 de inicialista, conquistó nueve dianas y nueve pases-gol.

“Por recorrido internacional y habilidades la mejor alternativa es Muriel. Tiene mayor capacidad futbolística que todos los demás (que han sonado). Porque no tendría ninguna excusa para la adaptación. Porque debería tener un mayor sentimiento hacia el equipo. Porque tendría esa responsabilidad con su gente que esperaría una entrega total”, opinó Javier Castell López, columnista de EL HERALDO.

“La única preocupación que pudiera aparecer es si viene a disfrutar de buen retiro en su ambiente y eso lo desconecta de la profesionalidad. Futbolísticamente no hay dudas que es Muriel (la mejor opción”, agregó.

“Luis Fernando Muriel le puede aportar mucho a Junior porque es un delantero que sabe jugar, con él que se puede hacer una pared, tiene gambeta, taquito, velocidad y gol. Cobra tiros libres, cobra penales. Es efectivo, elegante para jugar, tiene gambeta, con experiencia internacional con sus equipos y en la selección Colombia. No le va a pesar la Copa Libertadores”, comentó Fabio Poveda Ruiz, periodista de Blu Radio.

“Yo creo que ese es el delantero indicado, pero sé que vale muchísimo dinero. Ojalá se pudiera dar, sería un aporte grandísimo para Junior”, añadió.

¿Hay alguna posibilidad de que llegue al equipo para la temporada de 2026? Se han hecho algunos acercamientos y conversaciones para saber la factibilidad de ese fichaje, pero no es seguro. La dirigencia permanece en silencio sobre las gestiones que se hacen en el club en cuestión de llegada y salida de jugadores.

Lo seguro es que, más allá de los costos, es que Luis Fernando Muriel es para gran parte de la crítica y la afición la mejor opción futbolística.