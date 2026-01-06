Son días complejos para muchos futbolistas. La reducción de cupos en los clubes del fútbol colombiano (de 30 y 35 a 25), dejó a muchos jugadores en el limbo, a la espera de que surja alguna posibilidad para continuar su carrera deportiva.

En Junior y Barranquilla FC, donde hay una buena cantidad de jugadores de la cantera con contrato, existen varios nombres que tienen que buscar suerte y un cupito en otro lado porque se limitaron las chances en los dos equipos hermanos.

El lateral derecho Yéferson Moreno, el volante de marca Diego Mendoza, el lateral y extremo Jesús Díaz, el volante mixto Carlos Cantillo (que en el último semestre estuvo en el Barranquilla FC) y el delantero Stiwart Acuña, todos del registro del conjunto tiburón, no cuentan con posibilidades de continuar vestidos de rojiblanco.

Orlando Amador/El Heraldo Jesús Díaz, hermano de Luchito Díaz, espera una oportunidad en otro equipo.

Junior está tratando de hallarles una escuadra que los pueda recibir y que les permita mostrarse y elevar su nivel de juego.

Desde Cúcuta, hace unos días, existía interés por Moreno y Mendoza, pero hasta el momento no se ha concretado una cesión de ninguno de los dos futbolistas.

El que sí llegó a la escuadra motilona es el volante Léider Berdugo. El zurdo talentoso, que después de jugar en el Barranquilla FC permaneció algunos días probándose en Arabia Saudita, fue cedido a préstamo al conjunto que dirige y ascendió a la primera división el bogotano Nelson Flórez.

‘El Rolo’ lo conoce perfectamente porque Berdugo estuvo bajo su tutela en el equipo currambero de la B.

‘El Quilla’ también pudo ubicar al arquero putumayense Cristian Santander, a quien le renovó la cesión a préstamo en el Fortaleza FC; al zaguero Alberto Higgins, en el Águilas Doradas; al mediocampista de marca Jhon Vélez, en el Inter de Palmira, del torneo de ascenso, y al extremo Marlon Carabalí, de la Academia Puerto Cabello (Venezuela). Todos fueron cedidos a préstamo por un año.

Carlos Esparragoza, campeón con Junior recientemente, con bastante participación durante la temporada y en partidos cruciales, podría recalar en el Alianza FC, de Valledupar.