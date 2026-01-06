No pierden el ritmo. Ni Luis Díaz ni el Bayern Munich aflojan en este comienzo de 2026. De la mano del guajiro, protagonista de dos vistosas asistencias, el conjunto bávaro derrotó 5-0 al Red Bull Salzburgo, de Austria, en un partido amistoso disputado el Red Bull Arena.

Luchito, que apenas aterrizó en territorio alemán el 2 de enero, después de unos días de descanso con sus familiares en Colombia, ingresó en el segundo tiempo y le dio mayor poder ofensivo a un equipo que mezcló titulares y suplentes.

El cotejo sirvió para que el técnico belga Vincent Kompany le empiece a dar fútbol a sus dirigidos después de la pausa de fin de año.

El futbolista japonés Hiroki Ito, a los 45 minutos, anotó el primer gol del partido. Ya en el segundo período, Lennart Karl, el juvenil de apenas 17 años, convirtió el segundo. El germano-peruano Felipe Chávez conquistó el tercero. En este tanto participó Luis Díaz abriéndole la pelota a Karl en el costado derecho.

Pero las dos asistencias de lujo del crack colombiano se dieron en la cuarta y quinta diana. En la primera acción, en el minuto 87, recibió en el área, eludió al arquero con calidad y le puso un centro casi en la raya a Karl, que metió la pelota de cabeza.

El juvenil, que en los últimos días ha estado envuelto en una gran polémica por manifestar que quiere jugar en el Real Madrid, celebró pidiendo disculpas a la afición bávara y agradeciendo el pase a Lucho.

El quinto gol llegó después de un espectacular pase de Díaz por encima de un defensor. Tom Bischof aprovechó la asistencia y concretó la goleada al minuto 90.

Wow what a Beautiful assist from Lucho and a Perfect Strike von Bischof.😍



pic.twitter.com/NywZy6vGOU — 𝘽𝙚𝙣𝙟𝙞𝙁𝘾𝘽 ¹⁷ (@Official_Benji_) January 6, 2026

Luis Díaz protagonizó otras jugadas que deleitaron a la afición y ratificaron una vez más el gran momento en el que anda y la confianza que ha adquirido en la escuadra alemana.

Luis Díaz está loco



Se sacó a seis en una misma jugada contra Salzburg 🇨🇴👏 pic.twitter.com/0w6uOdFjQZ — Sebastián C (@SebasCG97) January 6, 2026

Bayern jugará el primer partido oficial de 2026 enfrentando al Wolfsburgo el 11 de enero, en el Allianz Arena, a partir de las 11:30 a. m. (hora colombiana).