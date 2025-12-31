No ha caído bien en la afición de Junior. El mundo rojiblanco tenía su mente puesta en nombres rimbombantes como el de Luis Fernando Muriel o Roger Martínez para reforzar la delantera del equipo con miras a una temporada 2026 en la que buscará ganar la Superliga, defender el título de la Liga y participar con éxito en la Copa Libertadores.

La aparición del uruguayo Germán Agustín Rodríguez Rosano, del Club Atlético Juventud de Las Piedras, como una posibilidad para integrar el plantel de los ‘Tiburones’ no se encontraba en los planes de ningún aficionado. Menos sabiendo que ya pasó sin brillo por el Independiente Santa Fe.

Pero ese es el nombre que más fuerza ha tomado en los últimos días para convertirse en nueva pieza del andamiaje juniorista. Se están haciendo gestiones para tratar de contratarlo a pesar de que no anota un gol desde el pasado 29 de junio.

¿Por qué Junior apostaría por un jugador que no deslumbró ni se consolidó en Santa Fe durante el 2024 y que en su último torneo en Uruguay no convirtió ni un solo tanto?

La respuesta al interrogante es que se trata de un pedido expreso de Alfredo Arias. El técnico campeón de Colombia considera que Agustín Rodríguez, como es conocido el atacante, puede aportarle a su proyecto 2026.

Arias se apoya en los 18 goles que conquistó en 2.504 minutos en 31 partidos en todo este año. Sin duda una buena frecuencia anotadora: una diana cada 139 minutos.

Fue el tercer artillero de 2025 en la primera división del fútbol uruguayo, solo superado por Abel Hernández (Liverpool), con 25 goles en 2.977 minutos (un gol cada 119 minutos) y Nicolás López (Nacional), con 22 tantos en 2.718 minutos (un gol cada 124 minutos).

Sin embargo, los 18 gritos de Rodríguez se dieron en el Torneo Apertura y en lo que en territorio uruguayo se conoce como el Torneo Intermedio, que es una competencia de siete jornadas que se disputa en medio de los dos principales campeonatos anuales.

Ya en el reciente Torneo Clausura se fue en blanco. Estuvo por fuera durante tres fechas por una lesión. Jugó 12 compromisos y en ninguno pudo estampar su firma en la red rival.

“Agustín Rodríguez ha tenido una muy buena temporada, con un primer semestre excepcional en Juventud de Las Piedras. Fue el artífice, uno de los jugadores más importantes, para que Juventud de Las Piedras clasificara por primera vez a la Copa Libertadores. La verdad que el porcentaje de eficacia que tuvo en el primer semestre estuvo dentro de los mejores del mundo, sin lugar a dudas”, expresó Juan Pablo Romero, editor de Ovación, la sección de Deportes del diario El País, de Uruguay.

“Después, en el segundo semestre, hubo algún partido donde jugó lesionado, jugó con un desgarro para no dejar tirado al equipo. En ese segundo semestre, justamente, las lesiones musculares le pasaron factura, no estuvo al 100 % físicamente, y él, así como el equipo, bajaron su rendimiento notoriamente. De hecho, eso llevó a la salida del equipo del técnico argentino Diego Monarriz. Más allá de ese bajón, Juventud de Las Piedras clasificó a la Libertadores y Agustín Rodríguez cerró siendo uno de los tres máximos goleadores de la temporada del fútbol uruguayo”, agregó Romero.

¿CÓMO SE VIO EN SANTA FE?

Rodríguez se vistió de cardenal en el 2024 y disputó la final de la Liga I, que fue ganada por el Atlético Bucaramanga. Anotó siete goles en medio de un año en el que padeció algunas lesiones.

“Agustín Rodríguez fue de amores y odios en Santa Fe. Puedo definirlo así porque siempre fue un jugador resistido por un amplio sector de la tribuna albirroja, pero si algo hay que abonarle al delantero uruguayo es que nunca bajó los brazos, nunca, o sea, nunca se ahorró una gota de sudor. Voluntarioso en medio de sus limitaciones técnicas, pero siempre iba al frente, y creo que vino a encontrar su mejor momento en la recta final de esa Liga II 2024”, comentó el periodista bogotano Fabián Mauricio Rozo, que sigue la actualidad del ‘León’.

Rozo considera que el gol que le anotó al Deportes Tolima en Ibagué, que redondeó una victoria épica y el paso a la final, “lo llenó de confianza”.

⚽️🦁 El uruguayo Agustín Rodríguez marcó el gol (45') que le da el triunfo parcial a Santa Fe por 0-1 sobre el Deportes Tolima.

“Inexplicablemente, y eso solo lo sabrá Pablo Peirano (DT de Santa Fe en ese entonces) no fue titular en el juego más importante de ese semestre, que fue la vuelta de la final con el Bucaramanga, estando 1-0 la serie (en favor del ‘Leopardo’). Se la juega con Erick Correa, un tipo que nunca había sido ni siquiera suplente, y fue titular por encima de Rodríguez, quien ingresa en el segundo tiempo, y cobra y convierte el penal definitivo con el que se iguala la serie, el triunfo 3-2, que obliga a la definición por tiros desde el punto penal. Infortunadamente ahí falla uno de los penaltis y Bucaramanga da la vuelta olímpica en El Campín, y creo que eso le pasó factura para que no se hiciera el esfuerzo de que el jugador se mantuviese en el equipo”, recordó Rozo.

Independiente Santa Fe 3-2 Atlético Bucaramanga

⚽ Agustín Rodríguez



📌 Global: 3-3 pic.twitter.com/7Jrt1Rlfkp — Jose Perez (@JosePerez1205) June 16, 2024

Carlos Alemán, presentador y comentarista de Win Sports, que tampoco le pierde pisada al Santa Fe, también dio su mirada sobre el paso de Agustín Rodríguez por Colombia: “Es un jugador de físico fuerte, un clásico nueve que tendría que estar acompañado por alguien que le distribuya pelotas. Creo que es un tipo que tiene buen cabezazo, buen remate, cobra penaltis. No es un jugador muy habilidoso, en realidad no lo es, sin embargo, es un tipo que mete todo. Es un jugador muy voluntarioso”.

Alemán coincidió con Rozo en que “técnicamente no es boyante, pero lo termina equilibrando con sus ganas”.

“Me parece que es un jugador que puede rendir en Colombia, es más, creo que en Santa Fe rindió a su medida, porque bueno, también hay que decir que siempre estuvo a la sombra de Hugo (Rodallega). No era un equipo tampoco que le que le diera mucha pelota, porque ese Santa Fe era un equipo mucho más reactivo, que llegaba dos o tres veces al área. En ese equipo que fue subcampeón no destacó tanto, pero cuando inicia la siguiente temporada, arrancó muy bien, marcando goles y siendo titular, pero tuvo una lesión. Yo creo que con continuidad puede hacerlo bien. Además, es un jugador que quiere el entrenador, quien lo conoce bien y valora mucho que tuvo la oportunidad de marcar bastantes goles en Uruguay, donde no es fácil marcar tantos goles. Para Junior puede ser un jugador interesante. No está a la altura de un Muriel, pero para ciertos momentos de juego puede ser importante, sobre todo cuando haya que ir al juego físico. Es rendidor”, puntualizó Alemán.

La llegada de Agustín Rodríguez a Junior no está confirmada. Juventud de Las Piedras quiere que compren sus derechos económicos y federativos, mientras Junior propuso una cesión a préstamo. Arias hace fuerza para su fichaje, la hinchada, no.