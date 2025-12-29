Tras los graves desmanes registrados durante la final (vuelta) de la Copa BetPlay 2025, disputada en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, el Comité Disciplinario del Campeonato impuso severas sanciones a El Equipo del Pueblo S.A. (DIM) y al Club Atlético Nacional S.A.

Vale mencionar que durante el desarrollo del partido se registraron enfrentamientos aislados en varias tribunas. En el sector sur hubo riñas entre hinchas del propio Nacional, mientras que en oriental se presentaron choques entre aficionados del DIM y miembros de facciones de la barra popular verdolaga.

El episodio más grave se produjo en la tribuna norte, pocos minutos antes del final del compromiso. En ese sector, algunos aficionados comenzaron a derribar las vallas que separaban las graderías del terreno de juego, en un aparente intento de ingresar a la cancha.

Por esto, la Dimayor tomó severas sanciones consagradas en la Resolución 134 de 2025. Por un lado, el DIM fue sancionado con seis fechas sin público y una multa de $3.914.625, tras comprobarse múltiples conductas impropias de sus espectadores, entre ellas lanzamiento de objetos, invasión al terreno de juego, actos de violencia contra personas y bienes, y uso de objetos inflamables.

Como se sabe, estos hechos provocaron retrasos en el desarrollo del partido, impidieron la premiación y dejaron decenas de personas lesionadas, incluidos miembros de la fuerza pública.

El Comité concluyó que, pese a las acciones preventivas alegadas por el club local, las medidas de seguridad resultaron insuficientes, incluso luego de advertencias previas de las autoridades. Los informes oficiales y el acta del Puesto de Mando Unificado evidenciaron fallas en el control del ingreso de pirotecnia y en la contención de disturbios generalizados.

Por su parte, Atlético Nacional, en condición de visitante, recibió tres fechas sin público y una multa del mismom monto, al establecerse la responsabilidad disciplinaria por la conducta impropia de sus seguidores.

El Comité determinó que hinchas del conjunto verdolaga participaron en desórdenes, lanzamiento de objetos, invasión de cancha y uso de pirotecnia, lo que también contribuyó a los retrasos del encuentro y a la suspensión del acto de premiación.

Ambos clubes podrán interponer los recursos de reposición y apelación previstos en el reglamento. Las sanciones deberán cumplirse en cualquier estadio donde actúen como locales y las multas deberán ser canceladas a la Dimayor dentro de los plazos establecidos, so pena de nuevas sanciones deportivas