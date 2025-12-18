Otra vez la violencia. De nuevo la irracionalidad. Vuelve y juega la barbarie. La final de la Copa Colombia se manchó de sangre con la terrible batalla campal que protagonizaron los hinchas del Atlético Nacional y el Deportivo Independiente Medellín, este miércoles en el estadio Atanasio Girardot, tras la conclusión del partido que ganaron 1-0 los verdes y que les significó quedarse con el máximo galardón del torneo

Andrés Román anotó en el primer tiempo el único tanto del partido. Fue suficiente la mínima diferencia en el compromiso de vuelta porque en el de ida habían empatado 0-0.

Segundos antes de que el árbitro Wílmar Roldán diera el pitazo final, los barristas del ‘Poderoso’ empezaron a reaccionar violentamente ante una nueva frustración deportiva de su equipo, y esta vez ante el rival de toda la vida.

𝐀𝐂𝐎𝐋𝐅𝐔𝐓𝐏𝐑𝐎 𝐫𝐞𝐜𝐡𝐚𝐳𝐚 𝐞𝐧𝐞́𝐫𝐠𝐢𝐜𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐚𝐜𝐭𝐨𝐬 𝐯𝐢𝐨𝐥𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐨𝐜𝐮𝐫𝐫𝐢𝐝𝐨𝐬 𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐧𝐨𝐜𝐡𝐞 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐞𝐬𝐭𝐚𝐝𝐢𝐨 𝐀𝐭𝐚𝐧𝐚𝐬𝐢𝐨 𝐆𝐢𝐫𝐚𝐫𝐝𝐨𝐭, luego de la final de la #CopaBetPlayDimayor con los que se puso en riesgo la… pic.twitter.com/lfdj7zMUqW — ACOLFUTPRO (@acolfutpro) December 18, 2025

Los seguidores rojos saltaron de la tribuna norte hacia el campo para tirar las vallas, lanzar pólvora y generar caos.

Los fanáticos verdes, que festejaban con sus jugadores la conquista de una nueva copa, vieron la revolución y también se fueron raudos a la cancha, la cual se convirtió en un peligroso escenario en el que puños, patadas, palazos, puñaladas y todo tipo de agresiones empezaron a brotar entre las hinchadas.

Más videos de los incidentes en el atanasio girardot entre La Rexixtenxia Norte de Independiente Medellín vs Los del Sur de Atlético Nacional pic.twitter.com/2PTycsfeII — Barra Brava (@barrabrava_net) December 18, 2025

Ante el panorama manchado de sangre, los jugadores se marcharon a sus camerinos y la premiación se tuvo que suspender hasta que evacuaron el estadio.

Los dos grupos de energúmenos se maltrataban mutuamente con sillas, vallas, astas de bandera y toda clase de objetos.

Las autoridades intervinieron para tratar de calmar los enfrentamientos en el Atanasio Girardot. Por esta situación, la premiación de campeón para Atlético Nacional fue suspendida. pic.twitter.com/2JEGLodrgM — Barra Brava (@barrabrava_net) December 18, 2025

Fueron momentos de tensión y hostilidad que ratifican una vez más que se requieren acciones realmente efectivas para amainar esa incultura repleta de vandalismo.

La Policía trató de intervenir y controlar la situación, pero se tardó un poco ante la insistencia e irracionalidad de los barristas que se mantenían en sumergidos en la violencia con un total desprecio por la vida.

Se pudrió todo en el clásico Paisa entre hinchas del Medellín vs Nacional. pic.twitter.com/MI4ZJamDfy — Barra Brava (@barrabrava_net) December 18, 2025

Nacional pudo recibir sus medallas y el trofeo de campeón después de que la fuerza pública evacuara a los aficionados de las graderías.

Los enfrentamientos continuaron en las afueras del Atanasio y la Policía tuvo que apelar a los gases lacrimógenos.

Un colofón lamentable en una final de Copa Colombia. Una historia parecida se vivió el año pasado en Cali, cuando los ‘Verdolagas’ se impusieron al América en el segundo duelo por el título entre ambos clubes.