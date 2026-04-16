La selección Atlántico clasificó a la gran final del Campeonato Nacional Sub 13 de Fútbol, luego de golear 3-0 a Valle del Cauca en Medellín.

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Por primera vez en esta fase final el equipo dirigido por el técnico Evert Salas comenzó ganando, algo que tampoco había podido lograr en la segunda ronda que se jugó en Bogotá.

Lo hizo gracias a su goleador Claymar Torres, quien marcó en el primer tiempo de penal para abrir el marcador en la Cancha Marte. La falta dentro del área se la cometieron a Kheyler Muñoz, quien eludió a dos rivales y fue derribado por un defensor.

Para el segundo periodo, Salas mandó al campo a Gianluca Atencio. Y el talentoso zurdo respondió rápidamente en una acción en la que controló el balón por la franja izquierda y lanzó un centro preciso para Yamil Reyes, quien lo conectó de cabeza al palo izquierdo del arquero.

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Minutos después apareció nuevamente el goleador para asegurar el paso a la final. Claymar recibió marcado por dos defensores, se les escapó y entrando al área sacó un derechazo rasante.

Claymar y Yamil acumulan tres anotaciones cada uno en esta última fase del certamen que organiza la División Aficionada del Fútbol Colombiano (Dífutbol).

El partido por el título será este viernes a las 11:00 a.m. El rival será Antioquia, que venció a Santander.