Junior le puso fin a los rumores y especulaciones. Después de muchos dimes y diretes en torno al futuro de Guillermo Paiva, sobre todo de parte de su representante, Regis Marques, el club rojiblanco anunció este lunes que el paraguayo renovó contrato por tres años.

El delantero guaraní, que demostró toda su calidad futbolística y que fue clave en la conquista del título de la Liga II 2025, sonaba para América de Cali y un montón de equipos de México, Brasil y otros países, según versiones de Marques, pero lo único cierto y oficial es que ‘el Tiburón’ adquirió los derechos federativos y el 60% de los derechos económicos de Paiva.

Junior hizo uso de la opción de compra que le puso Olimpia de Paraguay al cederlo a préstamo durante todo el 2025.

La operación incluye un vínculo contractual entre la escuadra caribeña y el atacante hasta diciembre de 2028.

Paiva fue solicitado por el entrenador venezolano César Farías, en enero de este año. El paraguayo, que venía procedente del Colo Colo de Chile, llegó en medio de la incredulidad de la prensa y la afición por su escaso poder anotador durante su carrera.

Sin embargo, con el paso de los partidos fue demostrando que su movilidad, buen juego aéreo, calidad técnica, visión de juego y capacidad de asocio, compensaban sus bajas cifras goleadoras, que en Barranquilla mejoraron bastante.

Paica se convirtió en un jugador importantes para el juego colectivo ofensivo, más allá de que no era un ‘killer’.

Aunque en el principio de su ciclo como rojiblanco no parecía tan a gusto, con el pasar de los partidos, Paiva se vio más acoplado y fascinado con el club, su afición y con la ciudad.

En los cuadrangulares semifinales y en la final su nivel de juego creció y le aportó muchísimo a Junior, a excepción de la expulsión que protagonizó en el segundo duelo por el título frente al Deportes Tolima.