Ya está todo acordado. El mediocampista Kevin Pérez tiene adelantada su llegada a Junior, club al que arribará libre luego de salir del Deportes Tolima, donde ha jugado en los últimos años.

El futbolista, que fue una pieza fundamental para Lucas González en el subcampeonato obtenido justamente ante los rojiblancos, llegó a un principio de acuerdo con las directivas rojiblancas para convertirse en el segundo refuerzo del club, que ya también tiene listo a Jannenson Sarmiento.

El deportista, de 28 años, solo le faltan los exámenes médicos de rigor, los cuales se realizará la próxima semana, cuando todo el plantel vuelva a las actividades de cara al comienzo de la pretemporada.

Si bien existían otros equipos del FPC interesados en adquirir su pase, los curramberos se adelantaron, comenzaron las conversaciones y terminaron llegando a un acuerdo para que refuerce al equipo de cara a la Superliga, la Liga-I y la Copa Libertadores.

En todo este 2025, el mediocampista ofensivo jugó un total de 47 partidos en todas las competiciones. Anotó tres goles, dio siete asistencias, recibió 11 tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad.

Kevin Pérez es un volante que puede aportarle buen manejo del balón al onceno dirigido por Alfredo Arias. Además, juega en varias posiciones en ofensiva, por lo que seguramente tendrá varias oportunidades de ver minutos en caso de superar los exámenes médicos.

Caso Jean Pestaña

Otro de los nombres que ha sonado con fuerza en el último tiempo para reforzar a Junior es el de Jean Pestaña. El defensor central viene de cumplir una buena labor con América, club con el que se le vence el contrato el próximo 31 de enero.

El futbolista es del agrado del entrenador Alfredo Arias y su cuerpo técnico y las directivas han tenido conversaciones para contratarlo.

Si bien se está cerca de llegar a un acuerdo, todavía no está cerrado el mismo, por lo que el chocoano, de 28 años, le faltan algunos detalles contractuales para arreglar y así poder practicarse los exámenes médicos de rigor.