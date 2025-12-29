Todavía sigue la euforia por el título de Liga conseguido hace algunos días ante Tolima, pero Junior ya trabaja a toda máquina pensando en lo que será el próximo año, en el que no solo jugará el torneo doméstico, sino también la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Como ya es sabido, el equipo rojiblanco no podrá jugar en el estadio Metropolitano este torneo debido a la remodelación que tendrá el escenario deportivo, la cual ya se adelanta y que empezará con toda la fuerza luego del partido de Superliga ante Santa Fe.

Es por eso que las directivas se han dado a la tarea de buscar un escenario donde puedan afrontar sus juegos como local y que cumpla con todas las normativas de la Conmebol.

El Romelio Martínez será la casa del equipo en la Liga, pero al no tener la capacidad mínima requerida por el ente que rige el balompié sudamericano, no podrá albergar los juegos internacionales.

Así las cosas, este lunes, Héctor Fabio Báez, gerente General del onceno currambero, se desplazó hasta la ciudad de Cartagena, donde tuvo una reunión con el alcalde Dumek Turbay en la que se recorrió el estadio Jaime Morón.

La conversación fue todo un éxito y se terminó de cerrar lo que ya era un secreto a voces: que ‘el Tiburón’ jugará de local en la Copa Libertadores en territorio cartagenero.

Actualmente el estadio tiene una capacidad para 16.068 espectadores y está bien adecuado debido a que este año se disputó el Sudamericano Sub-17. Se implementarán dos torres de iluminación para las transmisiones de TV y quedará listo para ser la casa rojiblanca.

También se miraron los camerinos, el estado de la cancha de juego. Por parte de los rojiblancos se hicieron algunas recomendaciones y fueron acatadas de forma inmediata por las autoridades locales para que se puedan hacer en el tiempo establecido.

Todavía faltan algunos meses para el comienzo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, Junior todavía no conoce sus rivales, pero ya tiene casa para disputar el torneo de clubes más importante del continente.