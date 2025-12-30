En plenas finales de la Liga BetPlay 2025-II Teofilo Gutiérrez fue comparado con el delantero Alfredo Morelos, y su reacción se hizo viral en redes sociales. El video ya acumula más de 100.000 vistas.

Todo inició cuando un periodista deportivo enunció los nombres de diferentes delanteros de equipos colombianos y de celebridades de la Selección Colombia para comparar a Teo con algún jugador que desempeñe mejor esta posición.

De inmediato la reacción más notoria del delantero del Junior fue cuando le mencionaron al atacante del Atlético Nacional, Alfredo Morelos, con quien tuvo un altercado durante el cuadrangular de la Copa.

De no ser por la presencia de compañeros de ambos equipos, el encontronazo pudo haber pasado a mayores y hasta puños se habrían dado.

Gutiérrez no contuvo sus gestos tampoco al oír nombres como Hugo Rodallega y Carlos Bacca. Con el resto de jugadores que le nombraron, el delantero del ‘equipo tiburón’ solo sonrío.

El barranquillero no manifestó su aprobación sobre delanteros internacionales como Ronaldo Nazario, de quien afirmó: “eso ya es otro nivel”.