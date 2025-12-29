En la mañana de este lunes 29 de diciembre las autoridades reportaron la muerte de una mujer en las instalaciones del centro comercial Santafé, ubicado en la localidad de Usaquén, en Bogotá.

De acuerdo con el centro comercial, el hecho ocurrió alrededor de las 8:14 a. m., momento en el que se activaron de inmediato los protocolos de emergencia y atención para garantizar el manejo adecuado de la situación y la seguridad de los visitantes.

Las primeras indagaciones de las autoridades señalan que se trataría de un fallecimiento por decisión propia. Hasta el lugar se desplazó personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, que adelantó las labores de inspección, recolección de información e identificación de la víctima.

“Desde el primer momento, activamos los protocolos internos de atención y emergencia con el fin de acompañar y colaborar con las entidades pertinentes, que asumieron el control de la situación. Acompañamos este doloroso momento con profundo respeto y consideración, y hacemos un llamado a la prudencia, la sensibilidad”, se lee en el comunicado.

Por otro lado, la identidad de la víctima no ha sido establecida, ya que no portaba documentos al momento del hecho. Las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes para esclarecer plenamente lo ocurrido y reiteraron el llamado a evitar especulaciones.

¿Dónde puede recibir ayuda?

Si usted se encuentra atravesando por una crisis de salud mental puede acceder a líneas de atención gratuitas en las que recibirá atención especializada, acompañamiento profesional y escucha activa.

Una de ellas es la Línea 106, disponible en varias ciudades, la cual funciona las 24 horas del día. También está la Línea Nacional de Orientación Psicológica 192 opción 4, del Ministerio de Salud.