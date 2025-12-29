En la mañana de este lunes 29 de diciembre las autoridades reportaron la muerte de una mujer en las instalaciones del centro comercial Santafé, ubicado en la localidad de Usaquén, en Bogotá.

De manera preliminar se conoció que la fallecida no portaba documentos de identificación, por lo que no ha sido posible identificarla.

Al parecer, la mujer habría atentado contra su vida; sin embargo, unidades de la Policía y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, adelantan investigaciones para esclarecer las circunstancias que generaron la muerte de la mujer.

¿Dónde puede recibir ayuda?

Si usted se encuentra atravesando por una crisis de salud mental puede acceder a líneas de atención gratuitas en las que recibirá atención especializada, acompañamiento profesional y escucha activa.

Una de ellas es la Línea 106, disponible en varias ciudades, la cual funciona las 24 horas del día. También está la Línea Nacional de Orientación Psicológica 192 opción 4, del Ministerio de Salud.