La Fiscalía General de la Nación informó este lunes 29 de diciembre informó que logró desarticular una red de venta de expedientes judiciales, en la cual estaban involucrados funcionarios del CTI y de la Dijín.

Los capturados, integrantes de la Dijin de la Policía Nacional, son: capitán Nelson Fabián Pinzón Rodríguez, subintendentes Carlos Iván Mendieta Moya y Leonardo Albeiro Padilla Cajamarca, y patrullero Michael Sebastián Laguado Carrillo; los servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) son: Jimmy Alexander Rodríguez Corredor y Luis Fernando Villalba Cogollo; y los exfuncionarios de la Policía Nacional y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), Luis Eduardo Riveros García y Rosember Gil Ramírez.

Estas personas presuntamente aprovecharon los cargos que desempeñaron e hicieron exigencias económicas que oscilaban entre los 400 y 1.000 millones de pesos a un ciudadano que cumplió condena en Estados Unidos y a sus familiares para evitar la imposición de medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre sus bienes, impedir que se ejecutaran órdenes de captura, entre otras acciones judiciales en su contra.

“Allí se pudo dejar al descubierto que en tres investigaciones que se adelantaban en la unidad, de hechos ocurridos entre el 2014, 2019, 2024 y 2025, funcionarios adscritos a esas investigaciones procedieron a eliminar elementos materiales probatorios y a solicitar dinero a cambio de esconder sus bienes”, indicó una representante de la Fiscalía.

“Sacaban informes de estas investigaciones que le fue entregada a las víctimas, entre ellos una memoria de USB en varias citas que cubrieron en Villavicencio y en Bogotá”, agregó.