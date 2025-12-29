partir de 2026, más de 8.000 estudiantes de Medicina que cursan el año de internado médico obligatorio recibirán un salario mínimo mensual y estarán afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), anunció el Gobierno nacional a través del Ministerio de Salud y Protección Social.

La medida, que da cumplimiento a un compromiso del presidente Gustavo Petro, busca mejorar las condiciones laborales y sociales de quienes prestan servicios de salud durante su formación profesional, en muchos casos en jornadas extensas y en escenarios de alta exigencia.

Para la puesta en marcha de este beneficio, el Gobierno destinará más de 200.000 millones de pesos durante la vigencia de 2026, recursos que serán girados directamente a los estudiantes beneficiarios. El objetivo es garantizar una remuneración mensual justa y el acceso a la seguridad social mientras cumplen con su labor asistencial en hospitales y centros de salud del país.

El pago del salario mínimo y la afiliación al sistema de salud se realizarán en cumplimiento de la Ley 2466 de 2025, conocida como la Reforma Laboral, que modificó parcialmente normas laborales y adoptó medidas orientadas a promover el trabajo decente y digno en Colombia.

Desde el Ejecutivo destacaron que la implementación de este programa representa un avance histórico para los estudiantes de último año de Medicina, quienes durante décadas reclamaron el reconocimiento económico y la protección social durante su internado, sin que estas demandas fueran atendidas.

El Gobierno del presidente Gustavo Petro aseguró que esta decisión reafirma su compromiso con el sector salud y con la dignificación de la formación médica, al reconocer el papel fundamental que cumplen los internos en la atención de millones de colombianos.