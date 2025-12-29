El ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que los ministros del gobierno del presidente Gustavo Petro no cumplirán con la citación que les hizo la plenaria del Senado este mismo lunes para el debate de control político del polémico decreto de la emergencia económica, emitido la semana pasada tras el fracaso de la reforma tributaria en las Comisiones Económicas Conjuntas.

El jefe de la cartera política aseveró en la emisora W Radio que aún no se han cumplido los cinco días de ley para responder el cuestionario enviado por el senador citante, Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical.

“Según el artículo 135, numeral 8 de la Constitución, tienen que darte cinco días para contestar el cuestionario. La citación da a los tres días. Luego, por Constitución, no tendríamos por qué asistir hoy”, dijo.

Agregó Benedetti que ya se envió una carta a la mesa directiva del Senado, en cabeza del liberal Lidio García, informando que no van a asistir: “Se ha mandado una carta para decirles que no vamos a ir porque no se han cumplido los cinco días del debate (…). Ayer hablé con el presidente Lidio García, él está de acuerdo conmigo en el tema”.

Finalmente, afirmó que el Legislativo no puede “citarnos para el estudio de la declaración de emergencia económica hasta que el Gobierno mande un informe. Una vez el Gobierno mande el informe, el Congreso puede entrar a estudiar”.

