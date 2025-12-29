La declaración de emergencia económica por parte del Gobierno de Gustavo Petro es uno de los temas que se mantiene en la palestra en el ámbito político y nacional, por cuenta de las críticas que ha recibido la medida, por ser considerado por un sector como inconstitucional e innecesario.

Una de las voces más contundentes en contra de la medida ha sido el propio presidente del Senado, Lidio García. En entrevista con Blu Radio anunció que desde el Congreso se hará un control político a la medida.

“Vamos a empezar el control político de la emergencia económica”, dijo García. Agregó que la idea es que el país conozca qué hay detrás de la medida, que catalogó como innecesaria y potencialmente perjudicial para las finanzas de los colombianos.

García indicó que el Congreso tiene la potestad legal de revisar el informe, aunque el Gobierno tiene un plazo de 40 días para presentarlo de manera formal. Añadió que el Gobierno podría estar buscando implementar, vía decreto, reformas o cargas tributarias que no fueron aprobadas previamente en el legislativo.

El senador también rechazó que la medida busque la implementación de más impuestos: “Este país no aguanta un impuesto más”, dijo, asegurando que este tipo de medidas suele dejar nuevas cargas fiscales.

Rechazó también que se implemente una emergencia económica cuando hay “tanta plata sin ejecutar” en las arcas del Estado, por un problema que no es de recursos sino de gestión.

Sobre la Asamblea Constituyente, lo calificó como una jugada política para las próximas elecciones. Indicó que al igual que la declaración de emergencia económica son herramientas para mantener la presencia del Gobierno en las calles durante el debate electoral.