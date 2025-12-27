Nuevamente el presidente Gustavo Petro y el exmandatario Álvaro Uribe Vélez se enfrentaron en redes sociales y protagonizaron un duro cruce de trinos. Esta vez la discusión se centró en la condena contra Santiago Uribe, hermano del ex jefe de Estado.

En la mañana de este sábado 27 de diciembre, el líder del Centro Democrático señaló al primer mandatario de “manipular la justicia” y de utilizar la reciente condena contra su hermano como una cortina de humo para desviar la atención de los problemas y escándalos de su Gobierno.

En su mensaje aseguró que “no romperé la norma de no referirme a la familia de Petro. El aventajado Petro manipula la justicia, aprovecha la injusta condena contra mi hermano para tapar los robos de su gobierno”.

Entre las polémicas y escándalos que el presidente Petro pretende esconder, de acuerdo con Uribe, están las masacres en lo corrido de este 2025, la ola de violencia de grupos armados ilegales en varias zonas del país, entre otros: “La plata que su Gobierno pagó a parlamentarios, las 75 masacres de este año, los secuestros, cerca de 600, el récord de coca, etc.”, aseveró.

Petro pretende tapar su fracaso con la injusta condena contra mi hermano. pic.twitter.com/TFyiWUrW2T — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) December 27, 2025

“Ya la justicia falló”

Horas después, el presidente Petro refutó los cuestionamientos del ex jefe de Estado sobre la cifra de homicidios. “¿Usted, señor Uribe, va a contar por muertos? ¿No sé cansó de hacerlo en su gobierno? Espero su propuesta de reforma agraria, espero su propuesta de universalización de la pensión, entrego el país en 60% de cobertura universitaria, como creen ustedes que la pueden llevar al 80%, como rescatarán a Ecopetrol si no la meten a las energías limpias?“, comenzó diciendo el presidente.

En ese sentido le pidió mostrar la tasa de homicidios durante su Gobierno: “Si es por contar muertos solo muestre la tasa de homicidios promedio de su gobierno y la mía, cuéntele esa verdad a Colombia o cuánta gente murió en masacres en su gobierno departamental y cuánta en todo el país en mi gobierno. Así sabremos quién logró construir más seguridad.Pero antes que las cifras de los muertos, las cifras de los vivos”, agregó.

Su mensaje lo concluyó con el caso de Santiago Uribe: “En cuanto a su hermano ya la justicia falló”.