Un subintendente de la Policía Nacional fue asesinado la noche del domingo 28 de diciembre tras un ataque armado registrado en el municipio de Los Patios, en el área metropolitana de Cúcuta, cuando se desplazaba en su vehículo particular junto a varios familiares.

La víctima fue identificada como Yair Fabián Prato, quien se encontraba disfrutando de su permiso de Navidad y había sido trasladado recientemente del Departamento de Policía Norte de Santander a la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc).

De acuerdo con la información oficial, el hecho ocurrió alrededor de las 8:00 de la noche, cuando el subintendente se movilizaba hacia Cúcuta en compañía de su padre, su esposa y un sobrino menor de edad.

Durante el trayecto, el vehículo fue interceptado por sujetos armados, quienes dispararon en repetidas ocasiones contra el automotor, causando heridas de gravedad al uniformado y lesionando también al menor de edad.

Luego del ataque, Yair Fabián Prato fue trasladado de urgencia a la clínica Puente Barco, donde el personal médico confirmó que ingresó sin signos vitales. El subintendente presentaba tres impactos de arma de fuego en el rostro, producto del atentado.

El menor herido recibió atención médica y su estado de salud es evaluado por las autoridades sanitarias.

Las autoridades adelantan labores de investigación para esclarecer las circunstancias del crimen, identificar a los responsables y determinar si el asesinato del subintendente de la Policía estaría relacionado con su labor como integrante activo de la institución.

La Policía Nacional y los organismos judiciales no han entregado, por ahora, información adicional sobre posibles móviles o capturas.