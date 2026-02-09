La Policía informó este lunes que en la mañana en la subestación de Guamalito, Norte de Santander, fue asesinado el subintendente Andrés Felipe De la Hoz, impactado por arma de fuego bajo la modalidad de francotirador.

“Este crimen no es solo una agresión contra la institucionalidad; es un golpe directo a la dignidad humana. Detrás del uniforme hay un padre, un hijo, un compañero y una familia que hoy enfrenta un dolor irreparable”, advierte la entidad.

Por ello, la Policía rechazó “de manera categórica este vil asesinato. Actos como este atentan contra la tranquilidad del país y contra el derecho fundamental a la vida”.

Ante lo ocurrido, se han dispuesto todas las capacidades operativas, investigativas y judiciales para identificar, capturar y llevar ante la justicia a los responsables.

“A su familia, compañeros y seres queridos, nuestra solidaridad y acompañamiento permanente. Su memoria será honrada con nuestro trabajo incansable por la seguridad de Colombia”, concluye el organismo policial.