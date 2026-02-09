Con el inicio del Carnaval de Barranquilla 2026, la ciudad se prepara para recibir miles de visitantes y para desarrollar una amplia programación cultural en distintos sectores. Para facilitar la movilidad y reducir la congestión vehicular durante los días de mayor afluencia, la Alcaldía de Barranquilla anunció la aplicación de la medida de pico y placa para vehículos particulares durante el fin de semana y el lunes de Carnaval.

La decisión fue oficializada a través del Decreto 0036 del 26 de enero de 2026, expedido por la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial, y estará vigente desde el viernes 13 hasta el lunes 16 de febrero, con restricciones definidas según el último dígito de la placa y horarios específicos establecidos para cada jornada.

Según lo informado, el viernes 13 de febrero la restricción aplicará para los vehículos con placas terminadas en 1, 2 y 3, desde las 6:00 p. m. hasta las 6:00 a. m. del sábado. El sábado 14 de febrero no podrán circular los vehículos con placas finalizadas en 4, 5, 6 y 7, desde las 11:00 a. m. hasta las 6:00 a. m. del domingo. En tanto, el domingo 15 de febrero la medida cobijará a los vehículos cuyas placas terminen en 8, 9 y 0, desde las 11:00 a.m. hasta las 6:00 a.m. del lunes 16.

La Administración Distrital precisó que la medida solo rige para vehículos particulares, por lo que las motocicletas no están incluidas en la restricción. Asimismo, se mantienen las excepciones para vehículos de emergencia, Fuerza Pública, organismos de socorro, esquemas de seguridad, transporte oficial y diplomático, personas con discapacidad, empresas de servicios públicos, transporte escolar, funerario, de valores, medios de comunicación, vehículos eléctricos y aquellos destinados al transporte de carga y a la operación de los eventos del Carnaval.

De igual manera, se estableció que los vehículos con restricción que se encuentren de paso por Barranquilla podrán circular durante un lapso máximo de cuatro horas, siempre y cuando presenten el tiquete de peaje con la fecha y hora de ingreso a la ciudad. También se permitirá el tránsito por la avenida Circunvalar en toda su extensión para quienes deban utilizar esta vía como corredor de paso.

La secretaria distrital de Tránsito y Seguridad Vial, Yaciris Cantillo Romero, explicó que la medida busca priorizar la seguridad vial y el buen desarrollo de las actividades programadas.

“El objetivo es garantizar una movilidad más fluida y segura durante los días de Carnaval, protegiendo a ciudadanos y visitantes y facilitando el acceso a los eventos. Invitamos a todos a planificar sus recorridos y a disfrutar las festividades de manera responsable”, señaló.