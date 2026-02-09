El departamento del Atlántico vuelve a destacarse en el escenario internacional con la nominación del Centro de Deportes Náuticos Salinas del Rey a los Premios Obra del Año 2026 de ArchDaily (ArchDaily Building of the Year Awards), en la categoría Arquitectura Deportiva, uno de los reconocimientos más importantes de la arquitectura a nivel mundial. Esta obra se consolida como un referente del Caribe colombiano y posiciona al Atlántico y a Colombia en el mapa global de la arquitectura contemporánea.

El Centro de Deportes Náuticos Salinas del Rey es una iniciativa de la Gobernación del Atlántico, diseñada por El Equipo Mazzanti en colaboración con DEB Architecture, bajo el liderazgo del reconocido arquitecto colombiano Giancarlo Mazzanti, ampliamente valorado a nivel nacional e internacional por su enfoque social, urbano y su capacidad de integrar la arquitectura con el territorio, el paisaje y la comunidad.

“Así como nuestro Carnaval del Atlántico es un orgullo reconocido a nivel internacional, el Centro de Deportes Náuticos Salinas del Rey se posiciona hoy como otro orgullo hecho en el Atlántico para el mundo. Por eso invito a todos los atlanticenses y colombianos a votar por este proyecto y a conocerlo”, expresó el mandatario.

La obra fue inaugurada el 15 de febrero de 2025 por el gobernador Eduardo Verano de la Rosa, y está ubicada en el municipio de Juan de Acosta, en un entorno privilegiado por sus condiciones naturales y los vientos constantes, lo que ha convertido a Salinas del Rey en un punto de referencia para la práctica de deportes náuticos sin motor como el kitesurf y el windsurf, entre otras disciplinas.

Durante la agenda oficial del Carnaval del Atlántico, el gobernador Eduardo Verano dio a conocer la nominación e invitó a los atlanticenses y a los colombianos en general a respaldar este proyecto a través de la votación abierta al público, destacando que el Centro de Deportes Náuticos Salinas del Rey se suma a los grandes orgullos del departamento con proyección internacional.

De acuerdo con la descripción publicada por ArchDaily, el proyecto arquitectónico se estructura a partir de un sistema de dunas paisajísticas que protege el equipamiento principal de los vientos predominantes del noroeste y, al mismo tiempo, integra vegetación, senderos y espacios comerciales y gastronómicos.

La edificación principal se inspira en la abstracción de una duna de arena, utilizando materiales como la madera y soluciones constructivas que permiten una integración armónica con el entorno natural, complementada por áreas de circulación, contemplación y servicios diseñadas para deportistas y visitantes.

La Náutica Salinas del Rey cuenta con una infraestructura pensada tanto para el uso deportivo como turístico, que incluye zonas de parqueaderos, pasarelas de conexión, locales comerciales para escuelas de deportes náuticos, espacios gastronómicos, áreas de contemplación, servicios complementarios y zonas técnicas necesarias para el funcionamiento integral del complejo.

El proyecto se implanta en un entorno natural que cuenta con la certificación internacional Bandera Azul, distinción que reconoce altos estándares ambientales, de seguridad y sostenibilidad, y que refuerza el compromiso del Atlántico con un desarrollo responsable y respetuoso del medio ambiente.

Desde su puesta en funcionamiento, la Náutica Salinas del Rey se ha consolidado como un escenario activo para la práctica deportiva, la formación de atletas y el turismo deportivo, siendo en 2025 el epicentro del Salinas Fest, el festival náutico más importante del Caribe colombiano, y confirmando para 2026, del 20 al 23 de marzo, la realización de su segunda edición.

La votación para los Premios Obra del Año 2026 de ArchDaily estará habilitada hasta el 10 de febrero de 2026 y el público puede apoyar al Centro de Deportes Náuticos Salinas del Rey a través del enlace oficial dispuesto por la organización.

En esta edición, la obra compite con proyectos de países como China, Australia, Alemania, Japón, Francia, España, Suiza, Estados Unidos, entre otros, consolidándose como una de las propuestas arquitectónicas más influyentes del año.

Con esta nominación, el Atlántico reafirma su apuesta por la arquitectura de calidad, el deporte como motor de desarrollo y la proyección del departamento en escenarios internacionales.