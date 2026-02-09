La Gobernación del Atlántico, en articulación con la Policía Nacional y representantes del sector ganadero, avanza en una estrategia integral para enfrentar el delito de abigeato, tras una reunión de seguridad liderada por el gobernador Eduardo Verano con directivos de la Asociación de Ganaderos de la Costa Norte (Asoganorte).

El encuentro tuvo como propósito fortalecer la protección de las fincas, mejorar la vigilancia en las zonas rurales y cerrar el paso a las estructuras delincuenciales dedicadas al hurto de ganado.

En la mesa de trabajo participaron el secretario del Interior, Jose Antonio Luque; el brigadier general Miguel Camelo Sanchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla; el coronel Eddy Sánchez, comandante del Departamento de Policía Atlántico, y voceros del gremio ganadero, quienes expusieron las principales afectaciones que este delito ha generado en el campo atlanticense, especialmente entre pequeños productores.

Durante la reunión, el Gobernador Eduardo Verano destacó una reducción significativa en los casos denunciados de abigeato en el Departamento. De acuerdo con las cifras presentadas, este delito pasó de 31 casos reportados en 2024 a solo cinco en 2025.

“Estas intervenciones en cámaras, control y vigilancia han venido produciendo resultados, pero todavía podemos mejorar mucho más”, señaló el mandatario departamental.

Verano explicó que la Gobernación ha fortalecido sus capacidades tecnológicas con la adquisición de drones y sistemas de cámaras de alta tecnología, algunos de ellos inspirados en modelos internacionales que permitirán ampliar la vigilancia en las zonas rurales. “Hemos adquirido nuevas tecnologías que nos permiten tener un mayor control, mayor tranquilidad y seguridad para los ganaderos del Atlántico”, afirmó.

Como resultado del encuentro, se acordó avanzar en una estrategia integral que combine el fortalecimiento del patrullaje rural, el aumento de los controles a la movilización de ganado y carne, y la implementación del sistema SIART, el cual apoyará las labores de monitoreo mediante drones inteligentes en las áreas de mayor incidencia.

Desde la Policía del Atlántico, su comandante, el coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval, explicó que uno de los focos de atención sigue siendo la modalidad conocida como carneo, en la que delincuentes ingresan a las fincas en horas de la madrugada, sacrifican a las reses y se llevan únicamente las partes de mayor valor.

Según el oficial, este fenómeno se ha concentrado principalmente en municipios del sur del departamento y se ve agravado por la falta de denuncia.

“Invitamos a la ciudadanía a que nos informe y denuncie. Si no conocemos los casos, no podemos dimensionar realmente lo que está ocurriendo ni actuar con mayor efectividad”, señaló.

El coronel Sánchez Sandoval destacó que una de las acciones clave para la reducción del delito ha sido el control permanente a los centros de acopio y expendios de carne, verificando las guías de compra y venta. En ese sentido, hizo un llamado a comerciantes y tenderos a comercializar únicamente carne proveniente de mataderos autorizados y a abstenerse de comprar productos de origen ilegal.

“El mensaje es claro: el control a la cadena de comercialización es fundamental para cerrarles el paso a los delincuentes”, enfatizó.

Desde el sector ganadero, Arturo Quiroz, líder del municipio de Candelaria, advirtió que el abigeato golpea con mayor fuerza a los pequeños productores.

“Al que tiene dos o tres animales, perder uno lo afecta de manera muy fuerte en lo económico y lo social”, afirmó, al tiempo que resaltó que la presencia de carabineros y los patrullajes rurales han contribuido a devolverles tranquilidad a las comunidades.

Por su parte, el ganadero Julián Saade recordó que en épocas como las de diciembre y carnaval históricamente se incrementan estos hechos delictivos.

“Hubo casos en Galapa y Sabanagrande, donde se llevaron entre 10 y 12 animales en una sola incursión”, señaló. Saade respaldó el uso de drones y cámaras, pero insistió en la necesidad de reforzar los controles viales nocturnos y atacar los mataderos clandestinos, principales puntos de salida del ganado robado", dijo.

Finalmente, la Gobernación del Atlántico reiteró su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con la Policía Nacional y el sector ganadero para fortalecer la seguridad rural.