En las playas del corregimiento de Salinas del Rey, en jurisdicción del municipio de Juan de Acosta, fue inaugurado –a mediados de febrero– el Centro de Deportes Náuticos, una megaobra que se puso en marcha para potencializar al departamento como escenario para la práctica de deportes extremos y el turismo.

Sin embargo, esta obra ha empezado a convertirse en un “símbolo de promesas incumplidas”. Deportistas locales y turistas de todo el mundo esperaban un lugar de competición y recreación de primer nivel, pero ahora solo encuentran un proyecto “a media marcha”.

Los bombos y platillos que acompañaron la apertura de este centro se han convertido, de acuerdo con los deportistas, en un “incómodo silencio”. El viento acelerado en el sector de Salinas del Rey parece haberse llevado consigo la esperanza y la ilusión que rodearon este proyecto, que ahora debe amoldarse a la nueva infraestructura.

La comunidad de Salinas del Rey se encuentra sumida en la incertidumbre debido a que pocos son los avances que se han visto tras la puesta en funcionamiento de este espacio. Aunque los amantes a los deportes extremos llegan casi a diario, las condiciones para su atención siguen siendo las mismas y afectan su estancia en el departamento.

Natalia González*, una deportista de alto rendimiento que practica con frecuencia en el lugar, indicó que son muchas las problemáticas que no se han resuelto tras la inauguración del Centro de Deportes Naúticos.

Indicó que la infraestructura se encuentra incompleta, faltan árboles, mientras que el embellecimiento del lugar no estaba terminado y no se implementó un sistema adecuado de recolección de basura, lo cual genera desechos en el área.

“Ha sido una afectación muy grave en comparación a las cosas que se prometieron. Digamos que aun así no se ha visto ningún efecto positivo al momento de hacer el proyecto, porque se supone que esto iba a traer mucho más turismo deportivo a Salinas del Rey, y no ha sido así”, afirmó la deportista.

JOSEFINA VILLARREALHERRERA

En la misma línea, dijo que “la promesa de atraer más turismo no se cumplió, y los restaurantes, en su mayoría, no están operando; solo hay un local nuevo ofreciendo hamburguesas”.

Otro de los deportistas afectados sostuvo que las escuelas de deportes tampoco estaban funcionando plenamente, utilizando los locales solo como almacenes debido a que no se contempló que debían estar más cerca a la playa, el lugar donde verdaderamente trabajan.

“Su día a día es en la playa, ya que los estudiantes todo el tiempo están en el agua. Ellos están utilizando los locales solamente como bodega para poder guardar los equipos y el resto trabajan en unas carpas en la playa para poder operar. Con los locales esperaban que dieran clases como en una escuela normal donde los estudiantes ocupan sillas o pupitres, pero acá se aprende es el mar”, explicó.

Añadió que las condiciones de los baños son deficientes, ya que no hay duchas exteriores y no se pensó en el impacto de la arena en las instalaciones.

“A los baños aún les falta como más adecuación, ya que no pensaron en todo. Está prohibido entrar sucio de arena, pero es imposible no ensuciar los baños ya que la playa está ahí mismo y no hay una ducha afuera”, mencionó.

El acceso a la playa desde el centro náutico en la parte norte del proyecto resultó ser un desafío. Aunque se esperaba una bajada directa desde el centro hasta la playa, solo hay acceso desde el lado sur, cerca del parqueadero. Los instructores tomaron la iniciativa de construir una escalera para facilitar el acceso a la playa desde la parte norte.

Uno de los instructores indicó que a pesar de que se supone que se realizó un estudio de afectación al lugar durante varios años, no se ha presentado hasta el momento. La realidad es que el proyecto ha causado erosión en la playa, dejándola prácticamente “inexistente”.

Además, la altura del centro náutico ha alterado el patrón del viento en la zona, generando turbulencia en el área donde se practican los deportes y se dan clases: “La brisa no puede pasar rectamente debido a la altura del centro, lo que cambia la dirección del viento y causa dificultades para los practicantes de cualquier deporte”.

JOSEFINA VILLARREALHERRERA Solo hay un restaurante habilitado para atención de turistas.

Dificultades para el acceso

Por otro lado, las vías de acceso se encuentran sin pavimentar por lo que se pronostica que cuando empiece la temporada de lluvia, se dificultará llegar hasta la zona de la playa.

Un equipo periodístico de EL HERALDO visitó la zona y logró constatar que aunque si hubo un cambio frente a lo que era anteriormente este lugar, lo que se observa es muy alejado de la realidad que prometía el proyecto.

Asimismo, observó que sin la llegada del turismo, este centro sería un terreno baldío al que no se le ve la inversión; sin embargo, hay presencia de algunos trabajadores en algunos puntos específicos, lo cual daría pie a que podrían venir más cambios.

Pese a las múltiples dificultades del sector y que evidentemente las obras no han llenado las expectativas de la comunidad, hay quienes piensan que lo mejor es trabajar y adaptarse a lo que hay y no seguir construyendo para no dañar el espacio.

Juan Diego Urseccio, propietario de Salina Sunset High School, afirmó que la escuela no necesita nada en particular, pero destacó la importancia de la entrada en operación con proyectos como la zona gastronómica y el paisajismo.

Consideró que es esencial que la comunidad se involucre en el cuidado del Centro de Deportes Náuticos. Además, añadió que el parqueadero está habilitado, pero la gente debe ser consciente de utilizarlo.

“La playa es difícil de cercar y se necesita fomentar la cultura ciudadana para su cuidado. La distribución del centro es la correcta y no se debería hacer más infraestructura en este sector”, remarcó.

JOSEFINA VILLARREALHERRERA

David Alba es profesor de kitesurf desde hace cinco años y es nativo del lugar. Aunque originalmente era ingeniero electrónico, encontró su verdadera pasión en el deporte y decidió quedarse a vivir en donde disfruta de las actividades marinas.

Además, indicó que el Centro de Deportes Náuticos ha generado opiniones mixtas: “Aunque algunos críticos cuestionan la inversión en el proyecto, la magia del lugar se ha mantenido, asegurando que las condiciones para navegar y aprender siguen siendo excelentes”.

Los turistas opinan

André Castañeda, un kitesurfista peruano, ha estado en Salida del Rey durante dos meses y planea regresar anualmente. Valoró positivamente las condiciones para el kitesurf, mencionando el buen viento y el mar.

Sin embargo, criticó la falta de infraestructura turística, señalando que hay escasez de restaurantes y actividades fuera del deporte. Apreció, además, el centro náutico construido para el kitesurf, aunque mencionó que sería ideal complementar la oferta turística con más actividades y opciones gastronómicas.

Pablo Feroldi, es un argentino que viaja en motorhome y practica windfoil, ha estado entrenando en la playa de Salina del Rey durante dos meses y ha encontrado las condiciones ideales para su deporte, gracias a la infraestructura pública disponible y la amabilidad de la gente local.

A pesar de que la playa ha recibido mejoras en los últimos meses, como la habilitación de baños y un nuevo restaurante, reconoce que aún hay aspectos por mejorar, como el estado de las vías de acceso y la capacidad de los restaurantes.

Piden claridad

La diputada Isabella Pulgar afirmó que la Procuraduría General de la Nación debería intervenir de inmediato tras mencionar que el Centro de Deportes Náuticos no solo es un “símbolo de corrupción y mala planeación, sino una burla a la ciudadanía”.

“En la construcción del Centro de Deportes Náuticos, todo ha sido un desastre desde el inicio. Un mes después de una vergonzosa inauguración, muchas preguntas siguen sin respuestas”, señaló Pulgar.

Manifestó que en repetidas ocasiones ha denunciado las deficiencias de este espacio: “No hay vías de acceso adecuadas, la enfermería brilla por su ausencia, no hay alcantarillado ni restaurantes, y tampoco espacios para muestras artesanales. A los entrenadores aún no les han entregado los quioscos prometidos, las zonas de parqueo son insuficientes y los manglares que debían ser protegidos han sido reemplazados por maleza”.

Adicionalmente, aseguró que el suministro de agua potable es irregular y el conflicto con las comunidades locales, desplazadas para darles paso a los operadores del complejo, se agrava cada día.

“Una de las mayores irregularidades es la opacidad con la que Indeportes ha manejado la información. Es su obligación publicar cada acto administrativo en el Secop en un plazo máximo de tres días. El acta final de entrega sigue desaparecida”, puntualizó.

JOSEFINA VILLARREALHERRERA

La Gobernación responde a los cuestionamientos de deportistas y turistas

Frente a las quejas de deportistas y turistas, la Gobernación del Atlántico afirmó que la Náutica de Salinas del Rey se encuentra en operación con el funcionamiento de las 4 escuelas de Kitesurf que prestan sus servicios a deportistas nacionales e internacionales.

Indicó que al proyecto se relacionan obras complementarias que se encuentran en gestión, las cuales no hacen parte del contrato ejecutado al 100 % para la construcción del centro. Indicó que las intervenciones adicionales se están asumiendo con cargo al contrato de manteniendo de playas y proyectos turísticos

Respecto a la intervención de vías de accesos, la administración departamental indicó que es un proyecto que ya ha sido socializado con la comunidad y se encuentra en etapa de terminación de diseños y contará con una inversión aproximada de $7 mil millones. Dicho costo será asumido mediante los recursos del Plan Departamental de Vías, que es desarrollado por la la Secretaría de Infraestructura.

“Una etapa adicional de paisajismo se adelantará con siembra de más especies nativas una vez finalice la temporada de fuertes vientos para garantizar el éxito de la siembra”, explicó.

Con relación a la erosión costera que fue dada a conocer por los usuarios, la Gobernación expuso que no reviste gravedad y que una situación crítica se reporta en las playas de Santa Verónica.

De otro lado, la administración departamental expuso que el operador Puerta de Oro avanza en la comercialización de las dunas de aprovechamiento comercial que incluye el proyecto, “dándoles prioridad a postulantes con ofertas gastronómicas de la zona, con el objetivo de asegurar el derrame de beneficios económicos del proyecto a nivel local”.

*Nombre cambiado por solicitud de la persona