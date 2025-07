El Ministerio de Salud confirmó que, aunque el abastecimiento de la mayoría de tipos de insulina se mantiene estable en el país, aún persisten dificultades para acceder a la insulina humana cristalina, un medicamento fundamental en el tratamiento de la diabetes.

Este tipo de insulina fue clasificado desde octubre de 2024 como un medicamento vital no disponible. No obstante, hasta la fecha no se han activado las solicitudes necesarias para su adquisición a través del mecanismo institucional correspondiente, según indicó la entidad en un comunicado reciente.

“Desde octubre de 2024, este producto fue incluido en el listado de medicamentos vitales no disponibles. Sin embargo, hasta la fecha no se han recibido solicitudes de autorización a través de este mecanismo”, reiteró el Ministerio.

Ante este panorama, la cartera sanitaria hizo un llamado a los gestores farmacéuticos y operadores logísticos encargados del suministro hospitalario en los distintos territorios del país para que activen cuanto antes el procedimiento, en caso de identificar necesidades relacionadas con este insumo.

A pesar de esta advertencia puntual, el Ministerio aseguró que el suministro general de insulinas y otros medicamentos hipoglucemiantes, incluidos los análogos de GLP-1, no presenta afectaciones significativas. Sin embargo, reconoció que la oferta de estos fármacos depende, en muchos casos, de un número limitado de laboratorios, lo que representa un riesgo para su disponibilidad en el mercado.

Uno de los casos citados en el informe es el de la farmacéutica Eli Lilly, que reportó retrasos en la importación de la presentación de 0,75 mg de dulaglutida. La compañía, sin embargo, afirmó contar con suficiente inventario de la versión de 1,5 mg.

El Ministerio de Salud reiteró la necesidad de activar de manera oportuna el mecanismo de adquisición de medicamentos vitales no disponibles, especialmente para la insulina humana cristalina, a fin de garantizar el acceso de los pacientes a tratamientos esenciales.

Asimismo, aseguró que continuará monitoreando las condiciones del mercado farmacéutico para prevenir riesgos de desabastecimiento en el sistema de salud.