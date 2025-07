El 25 de marzo de 2025 le cambió la vida radicalmente a Greiber Eduardo Berríos López, día en el que una jauría de perros en Bogotá lo atacó causándole 150 mordeduras que fueron tan graves que los médicos que lo atendieron se vieron obligados a amputarle los brazos, ahora exige justicia en su caso.

Lea también: Trágico accidente en la Circunvalar: fallece joven de 19 años en Barranquilla

El padre del joven, Guillermo José Berríos, contó en su momento a Noticias Caracol que el muchacho, de 19 años de edad, iba de la iglesia a la casa cuando nueve perros lo atacaron.

Greiber una vez auxiliado tuvo que ser trasladado hasta el Hospital de Kennedy donde permaneció internado en la Unidad de Cuidados Intensivos “con soporte ventilatorio y vasopresor, con pronóstico reservado” por varias semanas.

Ahora un poco más recuperado de aquel día que pudo convertirse en tragedia, el joven llevó hasta las instancias judiciales su caso para que los responsables de su ataque respondan ante la justicia.

Lea también: Conductor que arrolló a joven en la Circunvalar manejaba en estado de embriaguez: Policía

“No quiero que me olviden, no quiero que lo que me pasó a mí quede en la impunidad”, aseguró al diario El Colombiano.

Y es que resulta complicado su caso porque los nueve perros no tienen dueño aunque cuatro de ellos fueron entregados por un vecino del sector de la localidad de Kennedy donde ocurrió la brutal agresión.

La Policía Ambiental y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal fueron los encargados de tener bajo su cuidado a los caninos, tres de los cuales, dijeron, no representan un peligro por lo que están en un proceso de resocialización, mientras que el otro está en un periodo de evaluación.

Lea también: Nuevos detalles del atentado contra Miguel Uribe: pagos por Nequi y engaño a menor que disparó

El afectado cuestionó la respuesta de las autoridades frente a los animales que le causaron la pérdida de sus dos miembros superiores y múltiples heridas en todo su cuerpo: “Si no son agresivos, ¿entonces por qué me hicieron esto a mí y a los demás vecinos?”.

La respuesta de la institucionalidad siempre ha sido la piedra en el zapato para Greiber y su familia que desde el primer momento de la agresión han denunciado negligencia y falta de acción por parte de las autoridades.

Para marzo el Consejo de Bogotá denunció que pese a que Guillermo contactó a la Policía y a la Mesa de Protección Animal, “no se han tomado acciones efectivas” frente al caso.

Lea también: “¿Qué querían? Sabotear el evento, y yo no me iba a prestar para eso”: mintrabajo

“Yo escuchaba las noticias y oía que el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal decía que solo recogía animales maltratados. ¿Lo que me pasó no importa?”, critica la víctima.

Lo peor de todo es que esta no sería la primera vez que estos perros agreden de forma tan sangrienta a un ciudadano, tan solo ocho días del caso de Greiber, otra joven identificada como Natalia también fue atacada por la jauría.

Nidia Munévar, familiar de la joven, contó a al medio Citytv que fue atacada a las seis de la tarde cuando cruzaba por un potrero donde se encuentran los caninos.

Lea también: Atentado a bala en sector de Las Colinas deja a un hombre gravemente herido

En ese momento, la joven intentó defenderse con su bolso, pero uno de los perros le mordió su chaqueta y la hizo caer. Los caninos la lanzaron a un hueco donde la estaban atacando, Natalia empezó a gritar y fue auxiliada por dos vecinos del sector.

“Uno de los perros le mordió la chaqueta y la hizo caer”, dijo. Asimismo, manifestó al periódico Q’hubo que la joven fue trasladada a un centro médico pero no la atendieron adecuadamente.

Los médicos le pusieron 76 puntos a la joven en distintas partes de su cuerpo, pues los perros callejeros la mordieron en el cuello, la pierna izquierda, la espalda y la cabeza.