Diferentes sindicatos de los trabajadores de la Universidad Autónoma del Caribe se tomaron ayer el recinto del Teatro Mario Ceballos Araujo, donde se iba a llevar a cabo el foro ‘Estado Social de Derecho y las Reformas Sociales’, en protesta por el deterioro que, ellos indican, presenta esta alma mater.

En dicho evento se tenía previsto que asistiera el procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano; el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, y el senador Pedro Florez.

Y aunque finalmente el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, no se presentó en el evento, al mediodía de ayer dio declaraciones a varios medios de comunicación en la sede del Ministerio del Trabajo en la capital del Atlántico. Y sobre ese tema, Sanguino recalcó en primer lugar que el director territorial de la cartera del Trabajo se reunió con cada uno de los voceros, y que por ende, el Ministerio “ha atendido los requerimientos”.

“Yo en lo personal, en los cuatro años cuando estuve en el Senado de la República, acompañé a esos sindicatos. Seguramente ellos en aquel entonces establecieron digamos algunas otras relaciones con otros actores políticos del Congreso de la República, entiendo que con el presidente del Senado, pero yo no tenía una cita prevista con ellos, yo estaba invitado a un foro que ellos, desafortunadamente impidieron que se realizara”, resaltó Sanguino.

En ese sentido, el jefe de la cartera del Trabajo manifestó: “les propuse que seleccionaran una delegación para reunirse conmigo, y no quisieron. ¿Qué querían? Sabotear el evento, y yo no me iba a prestar para un saboteo de esa naturaleza. Este Ministerio es un ministerio que acude siempre al diálogo, y que hace uso del diálogo, pero el diálogo se hace con métodos y con procedimientos que permitan que las conversaciones se puedan adelantar. En un meeting es muy difícil que se pueda adelantar cualquier tipo de conversación de carácter constructivo y fluido con los trabajadores para escuchar sus peticiones. Ahora, hay peticiones que desbordan también mi competencia como ministro del Trabajo, pero estoy por supuesto listo para atenderlos, como lo ha hecho el director territorial”.

Los voceros de los sindicatos de la Universidad Autónoma del Caribe (Sintrauac, Sinpaec y Osiautonoma) solicitaron la presencia del ministro del Trabajo, ya que afirman que el Gobierno nacional no les está prestando la mayor atención a los trabajadores de la institución.

“La gente se asolea, se nos deshidrata en las movilizaciones, ya que creemos en todos los movimientos sociales, pero de ninguna forma vamos a permitir lo que está pasando en la universidad. Nos están violando nuestros derechos laborales. Aquí hay una gestión ineficiente. El proceso de intervención (desde 2018) no ha servido para nada”, afirmó Nathalie Álvarez, de Sintrauac.

En ese sentido, los sindicalistas están preocupados porque la intervención de la universidad con el actual rector encontró un endeudamiento de 62 % y a la fecha está en el orden del casi 90 %.