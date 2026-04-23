César Ferrari, superintendente Financiero de Colombia, estuvo presente en el segundo día del Congreso de Asofondos en Cartagena, y aseguró que Colombia enfrenta altas tasas de interés que afectan tanto el consumo como la inversión, en medio de bajos niveles de ahorro que limitan la capacidad de financiar el crecimiento.

Más allá que el funcionario reconoció señales positivas como la caída del desempleo a mínimos históricos y el aumento de los ingresos reales, advirtió que estos avances conviven con debilidades estructurales.

“Nos estamos comiendo casi toda la producción nacional, si nos referimos al alto peso del consumo frente al ahorro”, expuso Ferrari.

Sobre ello, expresó que el país mantiene un rezago importante en materia de inversión, con niveles cercanos a 16% del Producto Interno Bruto (PIB), muy por debajo de economías asiáticas que superan 40%.

Agregó que esta brecha se traduce en menor expansión del capital, baja competitividad empresarial y un crecimiento económico limitado.

César Ferrari indicó durante su intervención que uno de los principales obstáculos para el crecimiento económico del país es el alto costo del capital, una situación que está limitando la inversión y reduciendo el número de proyectos productivos viables.

“Este problema tiene su origen en una combinación de factores estructurales: bajos niveles de ahorro —asociados a los niveles de ingreso— y elevadas tasas de interés de colocación, con tasas reales que pueden ser hasta diez veces superiores a las de Estados Unidos. Los proyectos deben pagar un alto costo de capital, y eso exige una elevada rentabilidad”, sostuvo Ferrari.