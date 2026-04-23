En los conciertos los asistentes se llevan una que otra sorpresa con sus artistas favoritos en el escenario, viven momentos épicos, conmovedores, hasta tristes con sus ídolos musicales y el sentimiento de emoción tampoco puede faltar.

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Y no es para menos, ver al cantante o banda favorita ya sea por primera o enésima vez nunca deja de exaltar a los fanáticos que sin importar sol, largas filas o cansancio llegan hasta el show para entonar de cerca las canciones más destacadas.

Eso fue lo que precisamente vivieron los seguidores de Laura Pausini en Perú que corearon cada uno de los temas de la cantante italiana que también hizo reír a los asistentes al protagonizar uno de los momentos más memorables de la noche.

X @LauraPausini

La intérprete de ‘En cambio no’ en un momento detuvo su actuación para hacer un curioso llamado de atención: les dijo a los de la primera fila que no cantaban y que mejor el camarógrafo enfocara a los de más atrás que sí lo hacían.

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“Descubro a veces que en la primera fila se sientan invitados del promotor y esos boletos no siempre salen a la venta para los fans verdaderos, que cantan todo”, dijo lo que provocó la burla de todos los fans agolpados en la Arena 1 de la Costa Verde, en Lima, el pasado 18 de abril.

“Uno va también para cantar, compartir y emocionarse, para mostrar cariño al cantante y sus músicos”, agregó en medio de la algarabía por el protagonismo que le daba a las personas que se encontraban muy lejos del escenario y quienes pagaron menos por la boleta debido a su ubicación.

X @LauraPausini

“Desde la segunda fila cantaban con tanta fuerza que me explotó el corazón. Por eso pregunté al camarógrafo por qué no mostraba a quienes gritaban con amor”, manifestó durante la pausa que dio en la presentación y en medio de sus risas.

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Alejandro Sanz sorprendió a Laura Pausini en su concierto en Bogotá

El cantautor español Alejandro Sanz sorprendió a su colega italiana Laura Pausini al aparecer en el concierto que esta realizó este miércoles 22 de abril en el Movistar Arena de Bogotá.

Tras interpretar el tema ‘Cuando nadie me ve’, reconocido en la voz de Sanz, y el cual hace parte del más reciente álbum de versiones de Pausini ‘Yo Canto 2’, el español hizo presencia en el escenario dejando sin palabras a la artista.

“Solo he venido a verte… sabes que te quiero mucho”, declaró el español en el escenario en medio de la algarabía del Movistar Arena.

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“Estoy sin palabras y eso es muy raro ¿qué está pasando?”, preguntó Pausini que no espera la sorpresiva visita de su colega.